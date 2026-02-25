LDA e la confessione prima di Sanremo 2026: "Ansia sociale e attacchi di panico"

LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, è tra i 30 big in gara a Sanremo 2026 con l’amico e collega Aka7even. Il cantante ha confessato in passato di soffrire di ansia sociale e attacchi di panico.

LDA tra ansia sociale e attacchi di panico, la confessione: “Mi mangia l’anima”

LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, partecipa a Sanremo 2026 con Aka7even e il brano “Poesie clandestine”.

Dietro il sorriso e la solarità del giovane cantante, figlio d’arte, si nasconde, però, un male “invisibile” ma che colpisce tante persone, soprattutto giovani.

Cos’è l’ansia sociale

Ma cos’è l’ansia sociale che colpisce anche i giovanissimi? Si tratta di un vero e proprio disturbo, con la paura persistente del giudizio degli altri, la fatica nelle situazioni sociali e la conseguente tendenza a isolarsi.

Ma con l’aiuto e il sostegno dei professionisti tutto si può superare, e lo testimonia LDA che nonostante l’ansia e il panico è sul palco più importante d’Italia!

La confessione di LDA ad “Amici”

LDA non ha mai nascosto pubblicamente di soffrire di ansia sociale e attacchi di panico, mali “invisibili” di questo tempo, che affliggono tantissimi giovani e non solo.

La confessione pubblica del cantante avvenne nel talent show “Amici 21” a cui ha preso parte. In una gara giudicata proprio dal rapper J-Ax, che è ora tra i big di Sanremo, raccontò di soffrire di ansia sociale e attacchi di panico. E lo fece proprio tramite la musica.

LDA riscrisse una strofa di un brano in lingua straniera trasformandola in una confessione senza filtri: “L’ansia sociale che mi mangia l’anima un po’ mi mette in imbarazzo. Vorrei tanto truccare questo malessere e non riesco a farlo”, sono le parole scritte e dette da LDA.

La confessione in musica colpì così tanto il giudice della puntata J-Ax che lo premiò con il primo posto in classifica, complimentandosi soprattutto per il coraggio di rendere pubblico un problema così personale.

LDA, il messaggio ai suoi coetanei

LDA colse l’occasione per lanciare un importante e profondo messaggio ai suoi coetanei che vivono, come lui, ansia sociale e attacchi di panico. “Se sono riuscito io a parlarne davanti a milioni di persone, loro devono parlarne con i genitori e non fare scemenze”, disse il giovane cantante.