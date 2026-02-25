Prima serata di FantaSanremo: LDA & Aka7even dominano la classifica con 165 punti

La prima serata del Festival ha acceso la sfida del FantaSanremo: LDA & Aka7even primi in classifica con 165 punti, tanti bonus assegnati e nuovi strumenti live per i fantallenatori

Prima serata: FantaSanremo premia lo spettacolo all’Ariston

La prima serata del Festival ha trasformato il palco dell’Ariston in un campo di gioco ideale per FantaSanremo: non è bastata la canzone, contavano anche gli oggetti di scena, gli abiti e le trovate sceniche. Il risultato ha stupito: sei concorrenti hanno superato quota 100 punti, segno che molti fantallenatori hanno puntato tutto sull’effetto scenico e sui bonus previsti dal regolamento.

Dietro i numeri ci sono scelte visive e piccoli dettagli che valgono quanto una performance vocale. Entrate teatrali, accessori particolari, riferimenti e omaggi sul palco — e persino la presenza al DopoFestival — hanno trasformato la classifica in una fotografia fatta tanto di costume quanto di musica.

Leader della serata: LDA & Aka7even a 165 punti

Al vertice della serata si sono piazzati LDA & Aka7even con Poesie clandestine: 165 punti messi insieme grazie a un mix di scena, costume e momenti “istituzionali” che hanno colpito il team di valutazione. Occhiali da sole, ballerini, una scenografia studiata e riferimenti come il papillon di Peppe Vessicchio hanno giocato il loro ruolo. Anche dettagli simbolici — il fiore arancione, un braccialetto solidale, la scelta del rosso per l’abbigliamento legata allo sponsor — hanno fruttato bonus ulteriori.

Il punteggio finale è stato quindi la somma di punti base e vari bonus tematici: esibizioni sulle scale, uso di accessori, interventi riconosciuti dal direttore d’orchestra e altri elementi previsti dal regolamento. Elena Marchetti, ex chef e osservatrice attenta della serata, paragona queste aggiunte a spezie in una ricetta: ogni elemento cambia il sapore finale e qui quei tocchi in più hanno consolidato la loro leadership.

Come si è formato il punteggio

Il conteggio è abbastanza semplice nella logica ma ricco di sfumature: ai punti tradizionali si aggiungono bonus per elementi di scena, collaborazioni, riconoscimenti e dettagli simbolici. Alcuni valori vengono assegnati per l’ingresso in scena, altri per oggetti o gesti riconoscibili. La cura dell’allestimento e la coerenza visiva possono fare la differenza serata dopo serata.

Altri protagonisti e piazzamenti: equilibrio nella top

La classifica ha riservato conferme e sorprese. Al secondo posto si sono piazzate Le Bambole di Pezza con 120 punti, favorite da abiti con strascico, guanti e dall’intervento del Maestro Enrico Melozzi che ha assegnato punti extra riconducibili ai bonus legati a Peppe Vessicchio. Dargen D’Amico è arrivato terzo con 110 punti: il suo show ha spaziato dall’invasione di palco alla discesa in platea, con una gag fotografica con un gabbiano che ha generato un bonus speciale.

Non lontano, Leo Gassman ha totalizzato 105 punti; J‑Ax e Sal Da Vinci si sono fermati a 100 punti esatti. Il bilancio è chiaro: la prima serata ha alzato il livello e mostrato una competizione serrata, dove la scenografia e le trovate hanno pesato tanto quanto la canzone.

Malus e imprevisti

Non sono mancati gli inconvenienti tipici della diretta. Sono stati assegnati alcuni malus: due coppie hanno perso 5 punti per errori nella presentazione dei nomi da parte del conduttore, Nayt ha subito una penalità di 10 punti per una dimenticanza del testo, mentre Tredici Pietro ha visto diminuire il punteggio di 20 punti a causa di un problema al microfono che ha interrotto l’esibizione. Questi episodi ricordano quanto la regia tecnica e la gestione dell’imprevisto possano influire sulla gara.

La novità FantaLive e la reazione della community

Novità della serata è stata FantaLive, la funzione dell’app che mostra in tempo reale i punteggi assegnati dal team di valutazione. La funzione ha acceso le interazioni tra i fantallenatori e l’app: la community complessiva del progetto supera il milione e mezzo di follower tra Instagram, TikTok, X, Facebook, Threads e Telegram, e questo si è tradotto in una maggiore attenzione per i dettagli rispetto alle edizioni passate.

La sovrapposizione tra la dimensione televisiva del Festival e la logica del gioco ha esteso il modo di leggere le performance: oggi si valuta non solo il brano, ma l’insieme delle scelte sceniche, comunicative e simboliche che lo accompagnano. Le esibizioni diventano racconti compatti, pronti per essere condivisi e discussi sui social, dove ogni gesto può spostare l’ago della bilancia.

