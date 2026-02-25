Come funziona il FantaSanremo 2026: regole, bonus, malus e la lista dei baudi

Scopri il regolamento aggiornato del FantaSanremo 2026: formazione, baudi, bonus speciali in ricordo di Peppe Vessicchio e la proroga per chi non ha fatto in tempo

Il FantaSanremo 2026 ha pubblicato il regolamento ufficiale e offre agli appassionati del Festival nuovi spunti strategici per costruire la propria squadra ideale. Il gioco, basato sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo, mette a disposizione dei partecipanti un budget virtuale e un sistema di punteggi che premia tanto la qualità musicale quanto la teatralità e l’imprevedibilità sul palco.

In questo articolo analizziamo le regole principali, le modalità di gestione delle formazioni, i criteri dei bonus e dei malus e le quotazioni ufficiali degli artisti, oltre a ricostruire quanto accaduto durante la chiusura delle iscrizioni e la conseguente proroga decisa dall’organizzazione.

Struttura del gioco e regole essenziali

Ogni partecipante dispone di 100 baudi per comporre una squadra formata da sette artisti: cinque titolari, due riserve e un capitano scelto tra i titolari. È previsto che il capitano raddoppi il punteggio ottenuto, sia esso positivamente influenzato da bonus o soggetto a malus; Inoltre, ogni utente può creare fino a cinque squadre e partecipare a un massimo di venticinque leghe private, ideali per sfide tra amici o competizioni più ampie.

Finestre per modificare la formazione

A differenza delle precedenti edizioni, il calendario delle modifiche è ristretto: le formazioni possono essere cambiate esclusivamente nelle fasce orarie tra le ore 8:00 e le ore 22:00 di venerdì 27 e sabato 28 febbraio, con la possibilità di effettuare swap tra titolari e riserve. Questo implica che la pianificazione preventiva e il monitoraggio degli eventi del Festival diventano elementi decisivi per ottimizzare il punteggio finale.

Bonus, malus e variabili creative

Il sistema di punteggio attribuisce punti per il posizionamento finale e per la conquista di premi, ma riserva largo spazio anche agli elementi scenici: il regolamento assegna bonus e malus dall’inizio della prima serata fino alla chiusura della 76ª edizione. Tra i bonus più curiosi e incisivi si trovano premi per elementi visivi e imprevisti scenici che possono cambiare l’andamento delle classifiche di FantaSanremo.

Esempi concreti di bonus e malus

Nel dettaglio, il regolamento prevede +5 punti per occhiali da sole o per l’ombelico in vista, +10 punti per la presenza di ballerini in scena e addirittura +30 punti per un’invasione non programmata del palco. In memoria del maestro Peppe Vessicchio sono stati introdotti bonus simbolici: +10 punti per l’indossare del papillon da parte del direttore d’orchestra, +20 se due direttori dirigono insieme, e +10 per tutti gli artisti qualora il conduttore pronunci la frase “dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio”. Tra i malus figurano cadute sulle scale, inciampi durante l’esibizione e fischi dal pubblico del Teatro Ariston.

Quotazioni degli artisti e strategie di squadra

Sul sito ufficiale del FantaSanremo sono pubblicate le quotazioni dei trenta artisti in gara, espresse in baudi, che determinano quanto costa inserirli in squadra. I prezzi oscillano: i valori più bassi partono da 13 baudi (ad esempio Chiello, Ditonellapiaga, Enrico Nigiotti e altri), mentre il valore massimo segnalato è 17 baudi (Tommaso Paradiso; stesso prezzo per la coppia Fedez & Marco Masini). Conoscere queste quotazioni è fondamentale per bilanciare una rosa competitiva che combini nomi economici e stelle più costose scelte come capitano.

Ecco alcuni esempi significativi di quotazioni: Arisa 16 baudi; Levante 15 baudi; Mara Sattei 14 baudi; Serena Brancale 15 baudi; Tommaso Paradiso 17 baudi. La lista completa è disponibile nella sezione ufficiale, utile per costruire diverse strategie, dal portare più undercost ai puntare su poche certezze più costose.

Gestire il rischio e massimizzare i bonus

Una possibile strategia vincente è combinare artisti a basso costo con uno o due nomi di alto profilo come capitano per sfruttare i moltiplicatori, oltre a selezionare performer noti per esibizioni sceniche che possano generare bonus. Valutare anche la possibilità di malus legati a performance rischiose è parte integrante della tattica di gioco.

Proroga delle iscrizioni e problemi tecnici

Nel giorno della chiusura delle iscrizioni l’app ufficiale del FantaSanremo ha subito un crash a causa di un picco massiccio di accessi, proprio mentre milioni di utenti tentavano l’ultimo assalto per creare o modificare le proprie squadre. La reazione sui social è stata immediata tra ironia e preoccupazione, con molti utenti spaventati dall’idea di restare esclusi.

L’organizzazione è intervenuta per rassicurare i giocatori, annunciando una proroga del termine: le iscrizioni e le modifiche sono state estese fino alle ore 20:00 di martedì 24 febbraio, in modo da consentire a tutti di finalizzare le operazioni prima della prima serata del Festival. Questa estensione ha permesso di ridurre la pressione sui sistemi e di garantire equità per i partecipanti.