Il percorso di Federica Carta: da Amici a una nuova fase della carriera

Federica Carta ripercorre gli anni di fama precoce, la battaglia contro la depressione e la scelta di ricominciare da Roma e dalla terapia

La storia di Federica Carta è un viaggio che passa per palchi, riconoscimenti e un confronto profondo con la salute mentale. Dopo essere emersa come volto noto grazie a Amici, aver pubblicato tre dischi in pochi anni e partecipato a Sanremo 2019 insieme a Shade, l’artista ha vissuto un periodo di forte difficoltà che l’ha portata a fermarsi per ritrovare sé stessa.

In questa fase ha scelto di affidarsi a una psichiatra e di intraprendere un percorso che ha compreso anche un supporto farmacologico.

Il passaggio dalla vita in tournée e dagli studi televisivi a momenti di isolamento è stato brusco: da Milano è tornata nella sua Roma per riorganizzare priorità e relazioni. Oggi, pur mantenendo cautela rispetto al giudizio del pubblico, Federica parla apertamente del suo cammino, delle persone che l’hanno aiutata e di come sia cambiata la sua percezione del lavoro musicale.

Il racconto mette in luce sia il lato umano sia le dinamiche spesso complesse dell’industria musicale.

Da Amici alla notorietà precoce

L’esperienza nel talent di Maria De Filippi ha spalancato a Federica le porte della notorietà quando era ancora molto giovane. Entrata in scena come una ragazza con grandi speranze, ha dovuto mettere in equilibrio impegni, tour e l’attenzione continua dei fan.

Quel periodo ha portato opportunità importanti, ma anche la sensazione di non essere pronta a gestire responsabilità e relazioni professionali complesse. La rapidità con cui si susseguivano eventi e decisioni ha contribuito a un senso di smarrimento che lei stessa definisce come il sentirsi una non persona, ovvero qualcuno ancora non formato per certi ruoli.

Il consiglio di Maria De Filippi

Tra i ricordi più significativi rimane un suggerimento della conduttrice: lasciare andare le emozioni sul palco. Quel semplice invito è diventato per Federica una chiave pratica e simbolica per esibirsi con più autenticità, superando la timidezza che la portava spesso a trattenersi. La memoria di quel consiglio è diventata una risorsa anche fuori dal contesto televisivo, aiutandola a ritrovare un modo più libero di cantare e di comunicare con il pubblico.

La caduta: isolamento e confronto con la depressione

La fase successiva alla crescita rapida non è stata soltanto fatica organizzativa, ma anche una crisi interiore. Sentirsi circondata da persone che non agivano per reale affetto, insieme alla discrepanza tra l’apparenza pubblica e la solitudine privata, ha generato un forte dolore. Federica racconta di aver vissuto momenti in cui alzarsi dal letto e prendersi cura di sé risultava difficile: sintomi che, in termini clinici, rientrano nella definizione di depressione come condizione che altera l’energia, la motivazione e la capacità di svolgere le attività quotidiane.

La terapia e il ruolo della psichiatra

La svolta arriva con l’accesso a un percorso terapeutico strutturato: consulenze mediche, un piano farmacologico e il lavoro quotidiano con una professionista. La psichiatra ha indicato farmaci che, uniti alla psicoterapia e a piccoli cambiamenti di routine, hanno permesso a Federica di riprendere funzioni che prima le erano negate. Un punto cruciale del trattamento è stato anche comprendere il circolo vizioso dell’autoisolamento e delle lamentele reiterate, imparando strategie concrete per comunicare e chiedere aiuto senza generare rassegnazione o compiacimento altrui.

Rinascita a Roma e nuovi equilibri professionali

Il ritorno nella città natale è stato pensato come un reset: senza la casa discografica di un tempo, con un nuovo management e senza pressioni immediate, Federica ha ritrovato relazioni autentiche e collaborazioni che la fanno sentire più sostenuta. Incontrare nuovamente artisti come Fasma e il produttore GG ha contribuito a creare un ambiente lavorativo più sano, dove il valore della collaborazione supera l’ansia del risultato immediato. Questo cambio ha permesso anche di riscoprire il piacere di ascoltare i propri brani, cosa che in passato evitava dopo la pubblicazione.

Guardando avanti, Federica parla di desideri concreti ma cauti: tornare a suonare in club, lavorare su nuovi progetti e mantenere una quotidianità che includa cura personale e creatività. La sua esperienza mette in evidenza quanto la tutela della salute mentale sia fondamentale anche per chi lavora nel mondo dello spettacolo: riconoscere il problema, chiedere aiuto e riorganizzare relazioni professionali sono stati i pilastri della sua rinascita. Oggi la cantante affronta il futuro con maggiore consapevolezza e con l’obiettivo di conciliare il palco con il benessere personale.