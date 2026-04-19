Duetto a sorpresa: Elodie e Marracash sul palco della Barona

Al Marra Block Party il ritorno sul palco di Elodie e Marracash ha mescolato musica, ricordi e sostegno concreto al quartiere

Il 18 aprile 2026 il quartiere della Barona a Milano è diventato il palcoscenico di un momento che molti fan aspettavano da tempo: al Marra Block Party Elodie è salita sul palco accanto a Marracash per eseguire insieme «Niente canzoni d’amore». L’evento, nato per riqualificare spazi e sostenere progetti locali, ha trasformato la via Enrico De Nicola in una festa collettiva, con migliaia di persone presenti e una partecipazione corale che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa.

La performance ha avuto anche un sapore personale: al termine del brano il rapper ha abbracciato Elodie e le ha rivolto parole affettuose, invitando il pubblico a esprimere il proprio sostegno. Sul posto era presente la compagna di Elodie, la ballerina Franceska Nuredini, con cui la cantante ha condiviso il momento dopo lo show.

Le immagini e i video hanno rapidamente fatto il giro dei social, sancendo una riconciliazione professionale e un gesto pubblico di stima tra i due artisti.

Il palco e il duetto

La scelta di eseguire proprio Niente canzoni d’amore è stata la sorpresa più apprezzata della serata: il brano, originariamente pubblicato da Marracash nel 2016 con la collaborazione di Federica Abbate, è stato reinterpretato da Elodie per il suo terzo album nel 2026.

L’esibizione congiunta ha raccolto applausi e commenti positivi, confermando come la musica possa essere ponte tra storie individuali e impegni collettivi. Durante il live il clima è stato di festa, con il pubblico che ha risposto calorosamente all’invito dell’artista e ha partecipato con entusiasmo all’atmosfera solidale dell’evento.

Perché “Niente canzoni d’amore”?

Quel pezzo ha un valore simbolico per entrambi: oltre ad essere un successo riconosciuto, è diventato parte del percorso artistico condiviso. La versione di Elodie inserita nel suo disco è stata molto apprezzata e, secondo i dati comunicati, l’album ha superato le 100.000 copie vendute. Il riarrangiamento dal vivo al Marra Block Party ha ricordato al pubblico la forza di una canzone capace di attraversare esperienze personali, trasformandosi in momento di comunione tra artista e fan.

Il contesto personale e i retroscena

La relazione tra Elodie e Marracash è iniziata dopo la collaborazione su «Margarita» e si è svolta tra il 2019 e il 2026, con la fine arrivata durante il periodo in cui lui stava lavorando all’album Noi, Loro, gli Altri. Nel libro pubblicato lo scorso novembre, Marracash racconta che la scelta di chiudere la storia è stata presa durante le sessioni per la copertina del disco, un episodio che ha reso pubblica una rottura già avvenuta privatamente. Nonostante la fine del rapporto, i due non si sono persi di vista e la serata alla Barona ne è stata dimostrazione: un gesto di rispetto e collaborazione sul palco, senza significare un ritorno sentimentale.

Dichiarazioni e ricordi dal set

Nel racconto dell’artista emergono anche aneddoti legati ai video e alle riprese condivise: la post-produzione del videoclip di «Crazy in Love» è stata rivista dopo la separazione, inserendo una scena ispirata a performance d’arte contemporanea che ha reso il set particolarmente intenso. Le parole di Marracash sul palco della Barona, dove ha ammesso di essere emozionato e di considerare il quartiere la sua casa, hanno aggiunto un ulteriore livello emotivo a una serata già carica di significato per gli abitanti e i fan presenti.

Marra Block Party: numeri e ricadute per la Barona

L’evento non è stato soltanto un momento musicale: la manifestazione ha registrato la vendita di circa 7.400 biglietti a 25 euro ciascuno, contribuendo a una raccolta fondi che, al netto di Siae e Iva, si aggira intorno ai 230.000 euro. La cifra sarà impiegata per progetti di riqualificazione nel quartiere, tra cui il rifacimento dei campetti delle scuole medie De Nicola e dell’ex Sant’Ambrogio, oltre ad altre iniziative rivolte ai giovani. La giornata ha coinvolto djset, esibizioni locali e la realizzazione di un murales con mattoncini Lego destinato al Barrio’s Live, ribadendo come la cultura urbana possa alimentare sviluppo sociale.

Il ritorno di Elodie accanto a Marracash ha rappresentato quindi un mix di musica, storia personale e impegno civico. Pur essendo chiaro che tra loro non si è trattato di una riconciliazione sentimentale — Elodie è attualmente fidanzata con Franceska Nuredini — il gesto sul palco è stato interpretato come una riaffermazione di stima professionale e umana. Restano aperte le ipotesi su future collaborazioni artistiche, ma per ora la serata alla Barona rimane soprattutto un successo collettivo e un esempio di come la musica possa sostenere progetti concreti sul territorio.