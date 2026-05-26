Elodie e Marracash, dal set di Margarita al riavvicinamento

Elodie e Marracash: incontro sul set di Margarita, crisi durante Noi, Loro, gli Altri, quattro anni di silenzio e un pubblico riavvicinamento sul palco

Nel docufilm diretto da Pippo Mezzapesa, proiettato in sala il 25, 26 e 27 maggio, Marracash ripercorre la propria carriera e mette in luce un capitolo personale molto sentito: la relazione con Elodie. La loro storia nasce sul set del video di Margarita, un incontro descritto dallo stesso rapper come un vero colpo di fulmine; da quel momento si intrecciano vita privata e lavoro in modo profondo, con effetti che si riflettono anche nelle scelte artistiche di entrambi.

Il film non nasconde le tensioni: la convivenza tra impegni professionali e relazionali emerge come motivo ricorrente. In quel periodo Marracash stava attraversando una fase creativa di grande intensità, mentre Elodie racconta di aver vissuto un senso di ansia da prestazione in contesti dove si discuteva molto di scrittura e produzione insieme a figure come Max, produttore storico.

Sono proprio queste dinamiche a condizionare la coppia, mostrando come la musica possa essere insieme collante e terreno di confronto.

L’inizio sul set e le dinamiche professionali

La scintilla esplode durante le riprese di Margarita, quando la complicità fuori dalle inquadrature sfocia in qualcosa di più. Elodie racconta di essersi trovata a misurare il proprio ruolo accanto a una figura già molto focalizzata sul progetto artistico; quel confronto continuo alimentava dubbi sul sentirsi all’altezza.

Dal canto suo, Marracash ricorda quei momenti come un periodo di svolta: la sua carriera stava sbocciando mentre quella di lei prendeva forma. Questa sovrapposizione fra crescita professionale e intimità personale è presentata nel docufilm come elemento centrale della relazione.

Margarita: la scintilla e il cambio di prospettiva

Il set di Margarita diventa metafora di un punto di non ritorno: mentre si lavorava al video, nacque la relazione che avrebbe influenzato canzoni e scelte pubbliche. In molte interviste successive entrambi hanno sottolineato come la dimensione creativa abbia confuso i confini tra ciò che era privato e ciò che era artistico, generando momenti di grande intensità emotiva ma anche di fragilità. L’equilibrio tra palcoscenico e vita privata si rivela quindi una sfida continua per la coppia.

La crisi, l’album e la fine simbolica

La rottura sembra prendere forma durante la lavorazione del settimo disco di Marracash, intitolato Noi, Loro, gli Altri. È in quel periodo che emergono dubbi profondi: testi, scelte creative e la stesura del progetto alimentano una frattura che diventa inevitabile. La decisione di scattare la copertina in una villa messa a disposizione da un amico e il fatto di mantenere Elodie nella fotografia, nonostante la relazione stesse scricchiolando, sono raccontati come gesti che non tentano di cancellare il passato ma di riconoscerne il peso.

Crazy Love: il videoclip come specchio

Il brano Crazy Love e il relativo videoclip nascono in una fase successiva alla separazione, ma le radici erano già presenti nella scrittura. Marracash ha spiegato di aver modificato lo script originario dopo la fine della storia, trasformando il finale e scegliendo di rappresentare la fine della relazione con immagini forti: l’idea iniziale prevedeva una metafora estrema di autodistruzione reciproca. Anche i riferimenti musicali ascoltati in quel periodo, come La Canzone dei Vecchi Amanti, vengono citati come ispirazione emotiva per il racconto visivo.

Silenzio, riflessione e il ritorno sul palco

Dopo la rottura il silenzio è stato netto: secondo quanto raccontato nel documentario, Elodie non ha rivolto la parola a Marracash per quasi quattro anni. Questo periodo coincide con la relazione di lei con andrea iannone, circostanza che i due protagonisti non attribuiscono direttamente a terzi ma che resta parte del contesto pubblico. Per lui quei quattro anni sono stati tempo di domande sul senso dell’amore e sul valore della coppia, mentre per entrambi la musica resta un luogo di elaborazione e memoria.

La riconciliazione pubblica

Il riavvicinamento si è concretizzato in gesti pubblici: poche settimane dopo il riavvio dei contatti, Elodie è salita sul palco del Marra Block Party il 18 aprile 2026 per duettare con Marracash su Niente canzoni d’amore, suggellando una pace che entrambi hanno descritto come sincera. Le parole di lei, rilasciate in passato a Peter Gomez, non cancellano il peso del passato: «È la persona che amerò più di tutta la mia vita», aveva detto, evidenziando come alcuni affetti lascino tracce profonde nella vita e nella musica di chi li vive.

Oggi la vicenda è raccontata soprattutto attraverso canzoni, immagini e ricordi: Marracash ripete che l’amore resta centrale nella sua produzione, nonostante la diffidenza verso le logiche di possesso che possono corroderlo. Per entrambi, il percorso rimane segnato da una miscela di creatività, dolore e rispetto reciproco, elementi che hanno reso la loro storia un capitolo rilevante nella narrativa pop contemporanea.