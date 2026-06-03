Commemorazione del 4 giugno: il 37mo anniversario di Piazza Tienanmen

Il 4 giugno rappresenta un’occasione in cui la memoria collettiva si confronta con un episodio doloroso del passato: il 37mo anniversario ricorda quando, nel 1989, forze armate cinesi rimossero con la forza i manifestanti da Piazza Tienanmen. In questo testo analizziamo le dichiarazioni pubbliche, il contesto storico e le modalità con cui la memoria dell’evento viene conservata o repressa nelle diverse regioni di lingua mandarina.

La commemorazione non è solo un atto di ricordo: è anche un terreno di scontro tra narrazioni ufficiali e pratiche civiche. Tra i commenti recenti figura la nota del segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha sottolineato: “nessuna censura, per quanto massiccia, potrà mai cancellare il passato.” Le parole di Rubio richiamano l’importanza di preservare la memoria storica e di riconoscere le vittime di quella giornata.

Il contesto della protesta e la repressione

Nel corso del 1989, studenti, lavoratori e altri civili si radunarono in Piazza Tienanmen a Pechino chiedendo riforme politiche e maggiore responsabilità nella lotta alla corruzione. Il 4 giugno 1989 le autorità fecero intervenire truppe e carri armati per sgomberare gli insorti, mettendo fine ai mesi di sit-in pacifici.

Il bilancio delle vittime è tuttora incerto: le stime variano, ma molte fonti concordano che le perdite furono significative e di entità stimata in diverse centinaia.

Chi erano i manifestanti

I protagonisti della protesta includevano in primo luogo studenti universitari, accanto a lavoratori e cittadini comuni che reclamavano diritti civili e trasparenza istituzionale. Come ricorda la nota citata, “Studenti, lavoratori e altri civili cinesi che persero la vita si erano riuniti per esercitare i propri diritti naturali e per rivendicare riforme democratiche, nonché l’accertamento delle responsabilità in merito alla corruzione.” Questa frase sintetizza le motivazioni che animarono le piazze nei mesi precedenti all’intervento militare.

Le reazioni internazionali e le dichiarazioni pubbliche

Ogni anno la ricorrenza del 4 giugno richiama dichiarazioni ufficiali e prese di posizione da diversi attori internazionali. Nel caso citato, Marco Rubio ha voluto evidenziare il valore della memoria difendendo il diritto a ricordare: “nessuna censura, per quanto massiccia, potrà mai cancellare il passato.” L’affermazione sottolinea come la repressione dell’informazione non sospenda l’effetto morale di eventi storici così rilevanti.

La linea delle autorità cinesi

Dal canto suo, il Partito comunista cinese ha da sempre adottato misure per ridurre la circolazione di informazioni e commemorazioni pubbliche legate a quei giorni, attraverso la censura online e restrizioni ai media. Questa strategia ha avuto l’effetto di limitare la visibilità pubblica dell’anniversario all’interno della Cina continentale, trasformando la memoria in un tema più difficile da affrontare in spazi istituzionali e mediatici.

Memoria e commemorazioni oggi

Nonostante gli ostacoli interni, in alcune aree la memoria di quanto accaduto il 4 giugno resta viva e visibile. Hong Kong per anni è stata un centro chiave di commemorazione pubblica, con raduni e cerimonie che ricordavano le vittime. Tuttavia, con il progressivo avvicinamento amministrativo e la pressione di Pechino, anche a Hong Kong la capacità di celebrare liberamente tali eventi si è ridotta. Al momento, Taiwan è l’unico luogo di lingua mandarina dove le commemorazioni pubbliche continuano a svolgersi in modo significativo e aperto.

Le pratiche commemorative includono incontri, veglie e iniziative civiche volte a “Ricordare le loro vite e onorare la loro eredità“, come espressamente richiamato nelle parole pubbliche di alcuni osservatori internazionali. Questi atti di memoria servono a mantenere vivo il ricordo delle richieste di libertà di espressione e di riunione pacifica che animarono le piazze nel 1989.

Il ruolo della società civile

Organizzazioni non governative, associazioni di ex-studenti e gruppi di attivisti svolgono una funzione centrale nella conservazione della memoria storica: raccolgono testimonianze, curano archivi e promuovono eventi commemorativi. In assenza di spazi istituzionali aperti, queste reti civiche diventano fondamentali per trasmettere la narrazione storica alle nuove generazioni e per mantenere viva la consapevolezza pubblica.

Perché il ricordo conta

La ricorrenza del 4 giugno non è soltanto un richiamo al passato ma rappresenta anche una lezione sulle dinamiche del potere, sulla libertà di espressione e sulle conseguenze della repressione. Conservare la memoria significa altresì preservare il diritto collettivo a conoscere e discutere quei fatti, riflettendo su come le società scelgono di affrontare episodi traumatici.

Le parole pubbliche e le veglie commemorative ricordano che la storia non si annulla con la censura, e riaffermano il valore delle vittime e dei sopravvissuti. Come sottolinea la dichiarazione citata, è fondamentale non dimenticare: il ricordo può essere un motore per chiedere responsabilità e giustizia, oltre che per mantenere viva la memoria civica.