Charlotte de Witte a Genova: folla record in piazza Matteotti per il dj set gratuito

Charlotte de Witte ha radunato migliaia di persone in piazza Matteotti a Genova per un dj set gratuito che ha mescolato festa, organizzazione e sorprese locali

Nel cuore del centro storico di Genova, piazza Matteotti si è trasformata in una grande pista a cielo aperto: secondo le cronache la folla ha raggiunto le 15mila persone, tutte radunate per ascoltare il set gratuito della dj belga Charlotte de Witte. L’evento, organizzato sotto il colonnato di Palazzo Ducale, ha mostrato un mix di entusiasmo cittadino, attenzione logistica e qualche inatteso retroscena legato alla convivenza tra orari tradizionali e ritmi elettronici.

Le versioni sullo svolgimento variano leggermente: alcune fonti parlano di un set di circa due ore, mentre altre descrivono una performance concentrata in un’ora intensa. In ogni caso, l’esibizione ha lasciato un segno, con il saluto finale rivolto al pubblico e un abbraccio sul palco tra la dj e la sindaca Silva Salis.

L’intera area attorno al palco è stata resa off limits da un’ordinanza per motivi di sicurezza, con vie della città limitate per contenere il flusso di persone.

La dimensione della piazza e la partecipazione

Vedere piazza Matteotti così piena ha sorpreso anche chi vive il posto da anni: commercianti e residenti hanno raccontato di non aver mai visto tanta gente in una sola serata. Il richiamo della gratuità, unito alla fama internazionale di Charlotte de Witte, ha attratto non solo giovani ma anche famiglie e visitatori arrivati da fuori, trasformando la serata in una festa urbana. La massa umana, che si è estesa oltre i confini della piazza fino ai vicoli adiacenti, ha dimostrato come un evento musicale possa incidere sulla percezione dello spazio pubblico e sulla vitalità della città.

Misure di ordine pubblico

Per contenere il grande afflusso, le autorità hanno disposto chiusure e percorsi alternativi: l’area direttamente intorno al palco è stata delimitata dall’ordinanza comunale, mentre le vie limitrofe sono state gestite per permettere accessi e uscite in sicurezza. La scelta di limitare l’accesso ha evitato il sovraffollamento incontrollato, ma ha anche trasformato il centro in una zona temporaneamente isolata, con impatti sulla mobilità e sulle attività commerciali serali.

La proposta musicale: stile e scelta dei brani

Sul piano sonoro, Charlotte de Witte ha offerto un percorso sonoro riconoscibile: presenza sobria sul palco, movimenti contenuti e una cura maniacale della progressione del set. Le selezioni privilegiate spingevano su sonorità scure, bassi profondi, linee acide e richiami alla dimensione industrial della techno. L’attenzione alla continuità ha reso la performance meno incline a soluzioni facili o a evidenti concessioni commerciali, confermando la reputazione internazionale della dj.

Reazioni del pubblico

Il pubblico ha risposto con energia: chi cercava un momento collettivo di ballo e chi invece si è fermato ad ascoltare la costruzione del set. La scena ha alternato momenti di piena esultanza a passaggi più ipnotici, in cui la cura della tensione musicale ha fatto la differenza. Molte persone hanno commentato l’evento come un’opportunità per avvicinare giovani e cittadini alla cultura dei grandi eventi, sottolineando l’importanza della musica dal vivo nello spazio urbano.

Dietro le quinte: dettagli e aneddoti

Non sono mancati piccoli retroscena che hanno colorito la serata: prima dell’arrivo in città, la dj proveniva da Istanbul e alcuni fan l’hanno incontrata davanti all’hotel di via Corsica, con vinili pronti per l’autografo. La vicinanza con l’Italia è poi un elemento umano notevole: Charlotte de Witte è sposata dal 2026 con il dj e produttore italiano Enrico Sangiuliano, un legame che ha alimentato curiosità e simpatia tra il pubblico locale.

Conciliare sacro e profano

Un altro elemento caratteristico è stato l’accordo con la comunità religiosa: il Comune aveva dialogato con il rettore della Chiesa del Gesù, don Gianni Di Gennaro, per armonizzare la messa delle 18:30 con l’avvio dello show. Alcune trattative hanno portato a piccoli adattamenti negli orari liturgici, dimostrando la capacità di trovare compromessi tra esigenze culturali diverse in una stessa serata cittadina.

La serata ha lasciato un segno visibile: per una notte Genova ha mostrato una capacità di attrazione verso il pubblico giovane e una vivacità spesso sottovalutata. Tra misure di sicurezza, scelta artistica e reazioni della comunità, l’evento ha confermato come la musica possa trasformare lo spazio urbano in un luogo di condivisione e sorprese.