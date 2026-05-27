Vacanza di coppia a Merano: idee per un piacevole soggiorno estivo

La nota città termale unisce infatti un centro elegante e vivace a un contesto naturale fatto di passeggiate lungo il fiume Passirio, giardini storici e percorsi panoramici facilmente raggiungibili.

La posizione, nel cuore della valle dell’Adige e ai piedi delle montagne circostanti, consente anche di alternare in modo semplice momenti di relax in città, escursioni facili e giornate dedicate alla scoperta dei dintorni.

Dove soggiornare per vivere al meglio una vacanza di coppia

Per chi vuole trascorrere qualche giorno in una zona panoramica e rilassante, la scelta dell’hotel incide molto sulla riuscita della vacanza. In particolare, le strutture adults only sono spesso preferite da coppie in cerca di ambienti più tranquilli e ritmi più lenti.

A questo proposito, chi sta valutando un hotel Merano 4 stelle può prendere in considerazione l’Hotel Eschenlohe di Scena, situato a poca distanza dalla città termale e ben collegato sia al centro di Merano sia ai percorsi escursionistici della zona. La posizione sopra la conca meranese permette inoltre di raggiungere facilmente passeggiate panoramiche, impianti di risalita e diversi punti di interesse dell’area. Tra i punti forti della struttura si ricordano la piscina infinity esterna con acqua salina, la zona relax, la Sky lounge per soli adulti con vista a 360°, trattamenti benessere e tanto altro.

Passeggiate romantiche e itinerari a ritmo lento a Merano

Il centro di Merano si presta bene a essere esplorato con la dovuta calma, grazie a una rete di passeggiate e percorsi urbani che uniscono natura e architettura storica. Uno dei percorsi più conosciuti è la Passeggiata Tappeiner, un itinerario panoramico che offre viste sulla città e sulla valle, particolarmente piacevole nelle ore più fresche della giornata.

Molto frequentata è anche la passeggiata lungo il Passirio, che attraversa il centro cittadino e permette di alternare tratti urbani a zone verdi e punti di sosta. La promenade più romantica è comunque la Passeggiata Gilf, nota anche come Passeggiata della Poesia perché lungo il percorso si trovano panchine con versi di poeti famosi incisi sopra.

La città offre anche un’importante proposta legata al benessere: le Terme di Merano sono infatti una delle esperienze ideali per una vacanza di coppia, grazie alla presenza di piscine termali interne ed esterne, aree relax e percorsi wellness che permettono di vivere qualche ora di completo relax nel cuore della città.

Escursioni leggere e panorami nei dintorni

Oltre al centro cittadino, l’area di Merano offre numerose possibilità per escursioni non impegnative, adatte anche a una vacanza di coppia. Le funivie che collegano la città alle zone più elevate consentono di raggiungere rapidamente aree panoramiche e sentieri in quota senza lunghe salite a piedi.

La funivia di Merano 2000, in particolare, è una delle opzioni più utilizzate per accedere a percorsi escursionistici con diversi livelli di difficoltà, ma anche a passeggiate più semplici e rifugi facilmente raggiungibili. Un’altra possibilità è rappresentata dalle aree collegate verso Tirolo e Avelengo, dove si trovano itinerari panoramici con vista sulla valle e punti di sosta immersi nella natura.

Tra le proposte dell’estate 2026 figurano anche escursioni guidate particolari, come l’uscita all’alba “che assicura la felicità”, pensata per vivere il paesaggio in un momento della giornata particolarmente suggestivo. Interessante anche l’escursione dei laghi in Val d’Ultimo, in programma il 25 giugno 2026, che permette di scoprire un ambiente alpino più appartato e caratterizzato dalla presenza di specchi d’acqua e paesaggi naturali poco urbanizzati. Per informazioni dettagliate su queste attività outdoor, si può contattare l’Associazione Turistica Scena, in Piazza Arciduca Giovanni (Erzherzog-Johann-Platz).

Eventi estivi e sapori del territorio

Durante l’estate, l’area di Merano propone anche numerosi eventi legati alle tradizioni locali e alla gastronomia. Tra gli appuntamenti più caratteristici rientra il Tallner Sunntig, manifestazione che coinvolge le malghe e l’area di Tall, con un programma dedicato ai prodotti tipici e alla cultura alpina.

Nel corso della stagione si svolgono inoltre degustazioni di vini e prodotti locali, mercatini e iniziative serali che permettono di vivere il territorio anche nelle ore meno calde della giornata. Questi appuntamenti sono un’occasione interessante per alternare le attività all’aria aperta con momenti più rilassanti legati alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche altoatesine.

Gite e luoghi da visitare nei dintorni

Merano è anche un ottimo punto di partenza per brevi escursioni nei dintorni. Il centro storico, con i suoi portici e le vie commerciali, è facilmente raggiungibile e offre numerosi spunti tra negozi, caffè e architetture storiche.

Poco distante si trovano i Giardini di Castel Trauttmansdorff, una delle attrazioni più visitate della zona, e il borgo di Tirolo, dominato dal castello e caratterizzato da numerosi punti panoramici sulla valle. Per chi desidera spingersi leggermente oltre, anche le aree di Avelengo e della Val Passiria offrono percorsi naturalistici e piccoli centri legati alla tradizione alpina, ideali per una giornata diversa dal soggiorno in città.