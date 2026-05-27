Garlasco, Andrea Sempio e il passaggio intercettato su Fruttolo ed Estathè: “Non li ho toccati”

Nel nuovo sviluppo delle indagini sul delitto di Garlasco, l’attenzione degli inquirenti si concentra su due filoni principali: da un lato le intercettazioni legate ad Andrea Sempio, dall’altro le analisi genetiche effettuate su reperti riconducibili alla scena del crimine che coinvolge Chiara Poggi. In particolare, tornano al centro sia alcuni dettagli della colazione della vittima, come il Fruttolo, sia le valutazioni scientifiche sul DNA maschile rinvenuto, oggetto di interpretazioni divergenti tra accusa e difesa.

Garlasco, il caso del DNA sulle unghie di Chiara Poggi: il profilo Y e le letture opposte degli esperti

Sul piano genetico resta centrale la questione del profilo Y maschile attribuito alla linea familiare di Andrea Sempio, individuato sulle unghie di Chiara Poggi durante l’incidente probatorio, insieme a un secondo profilo maschile non identificato.

La genetista Denise Albani ha evidenziato elementi compatibili con la vittima, mentre la consulenza della difesa, riportata da Il Fatto Quotidiano e firmata dalla genetista Marina Baldi, interpreta il dato in modo più cauto.

Nel documento si legge che si tratta di un insieme genetico “fragile, parziale e non individualizzante” e quindi “non idoneo a fondare una conclusione accusatoria scientificamente robusta“.

Viene inoltre sottolineato che il profilo Y non può essere equiparato a un’identificazione completa e richiede un’analisi prudente. La presenza di un ulteriore profilo maschile viene indicata come elemento che rende il campione non univoco, motivo per cui “non può essere selezionata solo la componente asseritamente compatibile con l’indagato“. Infine, la consulenza apre a scenari alternativi, precisando che anche in caso di compatibilità parziale non si può dedurre un contatto aggressivo o diretto con la vittima, lasciando spazio a ipotesi come trasferimento secondario, contaminazione o presenza accidentale.

Garlasco, Andrea Sempio e il passaggio intercettato su Fruttolo ed Estathè: “Non li ho toccati”

Come riportato da Open, tra gli elementi emersi dalle conversazioni intercettate che coinvolgono Andrea Sempio nel contesto dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, uno dei passaggi più discussi riguarda il riferimento a un alimento specifico: il Fruttolo, yogurt presente nella colazione di Chiara Poggi nella villetta di via Pascoli, il 13 agosto 2007.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, in un’intercettazione del 21 marzo 2025 Sempio affronta il tema delle possibili analisi su oggetti della scena, affermando: “Se adesso mi vieni a dire che vogliono analizzare il Fruttolo e l’Estathè…l’Estathè o una tazzina…quelli son sicuro che non li ho toccati, quindi su quelli son tranquillo“. Nella stessa conversazione aggiungerebbe che “gli unici oggetti che hanno ritrovato sono le scatole del Fruttolo che ha mangiato lei quella mattina“, includendo poi altri elementi della colazione come cereali e una tazza del tè.

L’indagato avrebbe ragionato anche sulle possibili verifiche investigative, ipotizzando tracce su oggetti domestici come corrimano, maniglie o telecomandi, sottolineando di aver utilizzato quegli stessi oggetti. I due vasetti di Fruttolo alla fragola, rimasti a lungo tra i rifiuti e conservati per anni senza essere esaminati, sono stati successivamente analizzati; le verifiche genetiche hanno rilevato sulle linguette materiale biologico compatibile con la vittima, che secondo alcuni certificati medici era intollerante al lattosio.