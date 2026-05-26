Momenti di apprensione a Poggibonsi, in provincia di Siena, per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo dei Vigili del Fuoco. Il ribaltamento dell’autopompa ha causato disagi alla viabilità e il ferimento lieve di alcuni operatori, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area.

Ribaltamento in zona Vallone a Poggibonsi: la dinamica dei fatti e i primi interventi

Mattinata di forte tensione a Poggibonsi, dove intorno alle 12.20 un’autopompa dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Campostaggia si è ribaltata lungo la strada provinciale di San Lucchese, nei pressi del Vallone. Secondo una prima ricostruzione de La Nazione, il mezzo pare sia finito fuori controllo mentre il conducente tentava di evitare un impatto con un’altra vettura, una manovra improvvisa che avrebbe portato il veicolo a uscire dalla carreggiata e a inclinarsi fino a rovesciarsi su un lato.

Sul posto sono arrivati sanitari, forze dell’ordine e altri vigili del fuoco impegnati sia nel recupero del mezzo sia nella messa in sicurezza dell’area. La circolazione è stata sospesa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni e ridurre ulteriori rischi lungo il tratto interessato.

Incidente a Poggibonsi, si ribalta mezzo dei vigili del fuoco: i soccorsi e i feriti

Nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti due vigili del fuoco, riportando lesioni lievi: uno di loro, un cinquantenne, è stato trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena in codice giallo, mentre il collega ha ricevuto assistenza in codice verde. Coinvolto anche il conducente dell’altro veicolo, rimasto a sua volta leggermente ferito. Sul posto hanno operato diverse squadre di emergenza, tra cui ambulanze della Pubblica Assistenza di Colle Val d’Elsa e della Misericordia di Tavarnelle Val di Pesa, oltre a pattuglie della polizia locale e ai colleghi dei vigili del fuoco.

Le istituzioni locali hanno espresso vicinanza agli operatori coinvolti. Il Comune di Poggibonsi ha confermato attraverso i propri canali social che “Ai feriti va la nostra vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione”. Successivamente è stato comunicato che “la strada resta al momento chiusa al traffico in entrambe le direzioni in attesa del mezzo per il recupero della camionetta”.

Anche il Comune di San Gimignano ha espresso solidarietà, con il sindaco Andrea Marrucci che ha dichiarato: “Voglio esprimere, a nome di tutto il Comune di San Gimignano, la massima vicinanza ai Vigili del Fuoco coinvolti nel grave incidente di questa mattina al Vallone e a tutto il Distaccamento VV.F. ‘A. Giomi’ di Campostaggia. Forza ragazzi!”. Solidarietà è arrivata anche da Colle di Val d’Elsa, che ha ringraziato il Corpo per il servizio quotidiano al territorio.