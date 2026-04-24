Una palazzina di quattro piani è crollata nel centro di Napoli, in zona Porta Capuana, nella notte tra giovedì e venerdì. Lo stabile, da tempo abbandonato e già interdetto, ha ceduto intorno alle 2, spingendo i soccorsi a intervenire immediatamente per escludere la presenza di persone tra le macerie e mettere in sicurezza l’area circostante.

Emergenza edilizia a Napoli e verifiche in corso dopo il crollo della palazzina nella notte

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, la Protezione Civile, la Polizia Municipale e tecnici ABC, insieme ai vertici dei Vigili del Fuoco. Stando alle indiscrezioni de Il Mattino, le operazioni di messa in sicurezza sarebbero ancora in corso, mentre cresce l’attenzione sulle condizioni del patrimonio edilizio del centro storico.

Il sindaco Gaetano Manfredi, presente nell’area del crollo, avrebbe sottolineato la necessità di un intervento strutturale: “È necessario mettere un po’ d’ordine, spingere i privati a rendere sicure e riqualificare quelle aree”. Avrebbe inoltre aggiunto: “Non possiamo avere al centro della città dei palazzi abbandonati che rappresentano una fonte di pericolo per i cittadini”, annunciando la richiesta di un tavolo in Prefettura.

Il prefetto Michele di Bari avrebbe invece evidenziato le criticità del tessuto urbano parlando di “fragilità di una edilizia vetusta”, confermando l’intenzione di affrontare in modo organico la situazione degli immobili abbandonati. Sul fronte locale, il consigliere municipale Armando Simeone avrebbe ricordato come la struttura fosse già nota per le sue condizioni critiche: “era stata oggetto di intervento per un incendio e il fatto che fosse abbandonata l’ aveva resa meta di occupazioni abusive”.

Paura a Napoli, crolla palazzina di quattro piani nel centro storico: si scava tra le macerie

Un forte boato nella notte ha segnato il cedimento di un edificio di quattro piani in pieno centro a Napoli, in via Francesco Saverio Siniscalchi, nei pressi di Porta Capuana. Lo stabile, di proprietà privata e già da tempo dichiarato non agibile, è collassato intorno alle 2 del mattino, in una zona già interdetta al traffico.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente e stanno operando senza sosta con tre squadre per escludere la presenza di persone sotto le macerie.

Nonostante non vi siano al momento conferme di vittime o feriti, “non è escluso che il palazzo possa essere stato utilizzato per occupazioni abusive”, motivo per cui le ricerche proseguono con la massima attenzione. In via precauzionale sarebbero stati evacuati gli edifici adiacenti, che ospitano diverse famiglie, mentre l’area è stata completamente chiusa al traffico con inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina.