Il silenzio di una tranquilla serata di fine febbraio è stato rotto da un boato che è riecheggiato in tutta la zona, a causarlo un’esplosione all’interno di una palazzina. Il bilancio è già importante in attesa che arrivino ulteriori sviluppi in merito.

Veronese già teatro di un episodio simile

L’esplosione che ha sconvolto la serata di oggi ha subito portato alla mente un’altra esplosione che ha portato via tre carabinieri che erano intervenuti per sgomberare una famiglia di tre fratelli che erano in attesa di sfratto.

Quell’episodio è stato copertina dei giornali per diversi giorni e ha fatto luce sul sacrificio degli uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per noi.

Esplosione di una palazzina a Prun

L’esplosione di una palazzina a Prun a circa 15 chilometri dal capoluogo veneto è stata sentita da tutti gli abitanti della zona.

A seguito della deflagrazione la palazzina è crollata, sotto le macerie tre feriti e una vittima, il capofamiglia Bruno Savoia classe 1958.

I feriti sono la moglie, il figlio ed il cognato dell’uomo, tutti portati all’ospedale di Verona.

Come riportato da Il Corriere del Veneto l’esplosione ha interessato il primo piano dove si trovavano le persone, successivamente il crollo dell’intera struttura di tre piani.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso ed il personale medico.