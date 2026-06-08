L'esemplare è stato avvistato durante una spedizione subacquea ma, come è arrivato nei nostri mari?

Un grande squalo bianco è stato avvistato nei nostri mari durante una spedizione subacquea. Ecco i dettagli.

Avvistato in Italia un grande squalo bianco

Un grande squalo bianco è stato avvistato nel Mediterraneo durante una spedizione subacquea. I sub di Healthy Seas stavano rimuovendo delle reti fantasma da un relitto al largo delle coste tra Sicilia e Tunisia, quando hanno improvvisamente avvisato l’esemplare di squalo bianco.

Il predatore è stato filmato e le riprese si ritengano essere le prime in assoluto di uno squalo bianco nel Mediterraneo. Questo squalo, infatti, si trova di solito nelle acque costiere temperate e subtropicali, specie nel Pacifico nord-orientale, in Oceania e nell’Africa meridionale.

Grande squalo bianco avvistato al largo della Sicilia: “Le mie dita tremavano”

Il sub volontario della organizzazione internazionale Ghost Diving, Derk Remmers, è stato colui che per primo ha avvistato il grande squalo bianco nel Mediterraneo. Queste le sue parole alla BBC: “lo squalo era abbastanza vicino a noi. Quando cercavo di mettere in funzione la telecamera le mie dita tremavano. E’ stato un momento davvero speciale.” Nelle immagini si vede lo squalo andare via tranquillo così come era arrivato, senza dunque nessuna minaccia per i sub presenti in quel momento.