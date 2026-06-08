Roma, conto da 44 euro per due gelati: la denuncia di una turista americana è virale

Negli ultimi anni, nelle principali città turistiche italiane, è cresciuta l’attenzione sui cosiddetti “conti gonfiati” nei locali del centro storico. Un caso recente ha riguardato Roma, dove una turista americana ha denunciato sui social una spesa di 44 euro per due coppette di gelato consumate nei pressi di piazza Navona. Secondo il suo racconto, durante la preparazione sarebbero stati aggiunti diversi extra che la cliente avrebbe inizialmente interpretato come inclusi nel prezzo.

Solo al momento del pagamento la coppia avrebbe scoperto l’importo finale, poi condiviso online con foto dello scontrino, scatenando un acceso dibattito.

Scontrini contestati e polemiche sul turismo a Roma

Il caso non è isolato e si inserisce in un fenomeno più ampio nelle zone turistiche della Capitale e delle località balneari. Dalle denunce di prezzi elevati in centro storico fino a episodi simili in altre città, le segnalazioni si moltiplicano, soprattutto durante la stagione estiva.

Nel caso romano, lo scontrino ha alimentato ulteriori discussioni online: secondo la ricostruzione riportata, oltre ai gelati sarebbero stati aggiunti extra come panna, macarons e cannolini al pistacchio, portando il totale a 44 euro per due coppette consumate senza servizio al tavolo. L’episodio ha diviso l’opinione pubblica tra chi parla di scarsa trasparenza e chi invece ritiene i prezzi coerenti con l’area turistica.

Non è mancato anche il dibattito politico. Giovanni Barbera, segretario romano di Rifondazione Comunista, ha commentato duramente: “Quarantaquattro euro per due coppette di gelato nel cuore di Roma, a due passi da Piazza Navona, non sono un semplice incidente da listino prezzi, ma l’ennesima, intollerabile conferma del degrado sociale e commerciale in cui è sprofondata la Capitale“. E ha aggiunto: “La responsabilità politica di questo scempio ricade interamente sulle istituzioni pubbliche che hanno permesso che il centro di Roma si mutasse in un ‘turistificio trappola’“.

Roma, conto da 44 euro per due gelati: la denuncia di una turista americana è virale

Una semplice pausa in una gelateria del centro di Roma si è trasformata in un caso social. Una turista americana, Nicole Ann, ha raccontato su Facebook l’episodio vissuto nei pressi di piazza Navona, pubblicando anche foto dei gelati e dello scontrino. Il suo post è rapidamente diventato virale nel gruppo “Rome Travel Tips, Italy, Sistine Chapel, Colosseum, Vatican”, alimentando commenti e discussioni.

Nel suo racconto, la donna invita addirittura a evitare il locale: “Evita Don Nino. Ci siamo fermati per il gelato e abbiamo chiesto due coppette piccole. Ci ha dato la misura più piccola e ha detto che avevamo 3 palline. Poi ha iniziato ad aggiungere condimenti come cannoli e macarons, suggerendo che fossero gratis. Siamo andati a pagare e il conto è stato di 44 euro per due gelati“.

La turista aggiunge anche il proprio disappunto: “Sembrava che avesse detto 14 dollari quindi non me ne sono accorta finché non ho guardato lo scontrino. Onestamente non era nemmeno buono. Il peggiore di tutti i gelati che ho mangiato, non sono riuscita nemmeno a finirlo. Truffa trappola per turisti“.