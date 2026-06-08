Omicidio Pierina Paganelli, attesa la sentenza per Louis Dassilva: le ultime notizie

Un caso giudiziario che, nel tempo, ha superato i confini dell’indagine per omicidio trasformandosi in una vicenda complessa e stratificata, segnata da processi paralleli, nuovi sviluppi investigativi e una forte attenzione mediatica. Alla vigilia della sentenza per Louis Dassilva, il procedimento sull’omicidio di Pierina Paganelli si avvia verso uno dei passaggi decisivi, mentre il quadro complessivo resta articolato tra accuse, contestazioni e ulteriori filoni d’indagine collegati.

Ecco le ultime notizie.

Omicidio Pierina Paganelli: un’indagine estesa tra filoni paralleli e nuovi sviluppi

Nel tempo, l’inchiesta principale si è intrecciata con una serie di procedimenti paralleli che hanno ampliato il perimetro della vicenda, trasformandola in un mosaico giudiziario complesso. Oltre al delitto, hanno assunto rilievo episodi collaterali che coinvolgono diversi protagonisti del contesto familiare e investigativo.

Tra questi, il grave incidente stradale che nel maggio 2023 ha coinvolto Giuliano Saponi, figlio della vittima, inizialmente classificato come possibile investimento e poi rivalutato anche sotto altre ipotesi investigative.

A questo si sono aggiunti i procedimenti legati ai contrasti tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi, sfociati in accuse di minacce, diffamazione e percosse dopo un confronto avvenuto anche davanti a una troupe televisiva.

Parallelamente, il quadro si è ulteriormente complicato con eventi successivi come il furto nell’appartamento della vittima ancora sotto sequestro e l’incendio dell’auto del consulente Davide Barzan, su cui sono stati aperti fascicoli distinti e poi individuati responsabili non collegati direttamente al delitto.

Nel complesso, la vicenda resta caratterizzata da una forte stratificazione di elementi giudiziari e mediatici, in cui il procedimento principale si intreccia continuamente con nuove carte, nuove indagini e nuove ricostruzioni, mentre l’attesa si concentra ormai esclusivamente sul verdetto della Corte d’Assise.

Omicidio Pierina Paganelli, attesa la sentenza per Louis Dassilva: le ultime notizie

La giornata decisiva per il caso di Pierina Paganelli si apre con la Corte d’Assise di Rimini pronta a pronunciarsi sull’omicidio avvenuto il 3 ottobre 2023 nel condominio di via del Ciclamino. L’imputato, Louis Dassilva, resta al centro del dibattimento dopo mesi di udienze segnate da scontri tra accusa e difesa. Il pubblico ministero Daniele Paci avrebbe chiesto l’ergastolo, sostenendo una ricostruzione che chiama in causa anche il contesto personale dell’imputato e presunti moventi legati alla gestione di rapporti familiari e sentimentali.

Secondo l’impostazione accusatoria, Dassilva avrebbe agito per impedire che Pierina Paganelli potesse rivelare elementi legati alla sua vita privata, in particolare la relazione con la nuora Manuela Bianchi, circostanza che avrebbe potuto compromettere equilibri familiari già delicati e la sua posizione all’interno del contesto domestico. Le contestazioni comprenderebbero aggravanti come premeditazione, crudeltà e minorata difesa. La difesa ribatte punto su punto, insistendo sull’assenza di prove dirette e su elementi ritenuti non conclusivi, come tracce genetiche non attribuite e testimonianze considerate instabili o contraddittorie.

In aula, uno dei nodi più discussi resta proprio il valore delle dichiarazioni di Manuela Bianchi, considerate centrali dall’accusa ma fortemente contestate dagli avvocati dell’imputato. Dopo le controrepliche finali, i giudici si ritireranno in camera di consiglio per la decisione.