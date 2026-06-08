La nuova edizione dell’Isola dei Famosi sarà registrata a breve nelle Filippine dove però è appena stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7.8. Il reality show è a rischio?

Terremoto nelle Filippine: Isola dei Famosi a rischio?

Abbandonato l’Honduras, quest’anno come saprete l’Isola dei Famosi sarà registrata nelle Filippine. Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 7.8, ha però messo in allarme produzione, cast e fan del reality show, che vedrà Selvaggia Lucarelli alla conduzione.

Il sisma ha colpito la zona di Mindanao che però sarebbe lontana da dove si trovano ora i naufraghi e la troupe, che al momento alloggerebbero nei pressi della spiaggia di Caramoan, dove poi verrà allestito il set. I media locali hanno anche parlato di un possibile rischio tsunami, ma la situazione al momento non desterebbe preoccupazione.

Isola dei Famosi 2026, Selvaggia Lucarelli nelle Filippine: “Iniziamo serenamente”

La notizia del terremoto alle Filippine, che purtroppo ha causato anche diverse vittime, è stato registrato lontano da dove si trova tutta la troupe de l’Isola dei Famosi, come confermato anche dall’esperta Deianira Marzano. In loco è già arrivata anche la conduttrice Selvaggia Lucarelli, con ben 7 valigie, che ha commentato così social la news del terremoto: “Iniziamo serenamente.”