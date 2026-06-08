Biallo (Ail): "Patologie ematologiche in Piano cronicità beneficio immediato per pazienti"

(Adnkronos) - “È fondamentale che l'appello di inserire anche le patologie ematologiche nel Piano nazionale della cronicità venga effettivamente accolto dalle istituzioni. Questo passaggio è fondamentale perché garantisce una maggiore attenzione a tutti quei bisogni che oggi spesso restano in...

(Adnkronos) – “È fondamentale che l’appello di inserire anche le patologie ematologiche nel Piano nazionale della cronicità venga effettivamente accolto dalle istituzioni. Questo passaggio è fondamentale perché garantisce una maggiore attenzione a tutti quei bisogni che oggi spesso restano inespressi o che non vengono considerati alla stregua di altre necessità. Riteniamo che l’inserimento nel Piano rappresenti un beneficio immediato per tutti i nostri pazienti”.

Lo ha detto Gaetano Biallo, direttore generale Ail – Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, partecipando, oggi a Roma, al ministero della Salute, all’evento organizzato con Apfiaco- Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza e Salutequità, per chiedere al ministero e alle istituzioni l’inserimento immediato nel Pnc delle neoplasie ematologiche croniche e psoriasi.

La richiesta è rafforzata dall’evoluzone nei trattamenti.

“Il panorama è profondamente cambiato – spiega Biallo – oggi circa il 48-50% delle neoplasie ematologiche si cronicizza e di conseguenza le esigenze e i bisogni dei pazienti rispetto al passato sono diversi. Si è passati da una richiesta focalizzata quasi esclusivamente sulla guarigione a un’importante richiesta di miglioramento della qualità della vita. Come associazione lavoriamo molto in questa direzione, oltre a continuare a supportare la ricerca scientifica”, conclude.

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