Detenuta incinta durante colloquio a Perugia-Capanne: cosa è successo

Un caso senza precedenti nel carcere di Perugia-Capanne: una detenuta è rimasta incinta durante un colloquio con il compagno, anch'egli recluso. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito sulle carenze organizzative e sulle normative vigenti.

Un episodio inedito si è verificato nel carcere di Perugia-Capannesollevando importanti interrogativi sul sistema penitenziario italiano. Una detenuta è rimasta incinta dopo un rapporto sessuale con il compagno, anch’egli recluso nella stessa struttura, durante un colloquio autorizzato. La donna ha poi ottenuto il differimento della pena, uscendo dal carcere come previsto dalla legge.

La vicenda, emersa alcuni mesi fa, ha portato alla luce gravi carenze organizzative e gestionali nel sistema carcerario, come denunciato dal Sappe (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria). La Procura di Perugia è stata informata e sono in corso accertamenti per comprendere come sia stato possibile eludere la sorveglianza durante il colloquio.

Le circostanze dell’episodio

L’incontro tra la donna e il compagno è avvenuto in una normale sala colloqui, poiché il carcere di Perugia-Capanne non dispone di una stanza dell’affettività. Secondo quanto emerso, per quel colloquio non sarebbe stata prevista la sorveglianza di un agente, diversamente da quanto avviene per gli altri incontri. Una volta accertata la gravidanza, la detenuta ha richiesto e ottenuto il differimento della pena, uscendo dalla struttura carceraria.

Le dichiarazioni del garante regionale

Giuseppe Caforio, garante regionale per i detenuti dell’Umbria, ha sottolineato la delicatezza della questione, ma ha escluso la possibilità di un reato. Secondo Caforio, la legge italiana non aveva contemplato la possibilità che una detenuta potesse rimanere incinta durante un colloquio con un compagno recluso. “La singolarità – ha spiegato – è duplice: intanto è una donna che ha richiesto l’affettività e quindi per il principio di parità ha diritto ovviamente come l’uomo. Poi il compagno era un detenuto e questa è un’altra particolarità.”

Caforio ha anche evidenziato che la normativa vigente è stata pensata principalmente per i rapporti tra uomini detenuti e donne che vengono da fuori, trascurando le esigenze delle detenute. “Il tema è tutto qui: che succede con una gravidanza? Il dubbio è che ci possa essere anche l’uso strumentale. L’effetto della legge è che una detenuta che rimane incinta ha diritto a differire la detenzione, oppure a chiedere forme attenuate, ci sono benefici, come è corretto che sia.”

Le critiche del Sappe

Il Sappe ha espresso “profonda preoccupazione” per quanto accaduto, denunciando gravi carenze organizzative e gestionali. Fabrizio Bonino, segretario del Sappe per l’Umbria, ha dichiarato che la situazione dell’istituto penitenziario di Perugia desta serie preoccupazioni sotto il profilo organizzativo e della sicurezza.

Bonino ha escluso ogni responsabilità del personale di polizia penitenziaria, sottolineando che l’episodio non può essere ascritto agli agenti, già ridotti a livelli insufficienti e chiamati a operare in condizioni di crescente difficoltà. “Il Sappe è e sarà a fianco di ogni operatore che dovesse essere chiamato a rispondere di fatti riconducibili a carenze organizzative e gestionali che esulano dalla sua sfera di responsabilità. I profili di responsabilità devono essere correttamente individuati e attribuiti”, ha concluso Bonino.

La vicenda di Perugia-Capanne ha aperto un dibattito importante sul diritto all’affettività in carcere e sulle normative che regolano la vita dei detenuti. Resta da vedere come il sistema carcerario italiano saprà affrontare queste nuove sfide, garantendo al contempo la sicurezza e i diritti di tutti i reclusi.