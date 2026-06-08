Le vacanze estive per migliaia di studenti sono ormai cosa fatta, difatti mancano poche ore e tutto lo stivale studentesco sarà in ferie, escluso chi dovrà sostenere l’esame di maturità che potrarrà lo studio per concludere il proprio percorso di studi superiore.

Tre mesi di libertà con l’opportunità di tornare in istituto per l’estate

Per chi non ha debiti la scuola è praticamente finita ed i ragazzi e le ragazze, così come i bambini e le bambine avranno davanti a loro tre mesi di stacco totale dalle attività scolastiche.

Certo, ci sono i compiti delle vacanze ma il carico di lavoro è decisamente minore rispetto a quello che si ha durante l’anno, ed è di solito dato per permettere di concretizzare quanto appreso in vista del nuovo anno.

Il calendario italiano anche sul fronte delle “ferie” si differenzia rispetto all’Europa, in Italia sono 13-14 settimane, in Francia 10, Spagna 8 e Germania 6.

Il calendario dei rientri per le regioni italiane

Non sono ancora entrate nel vivo le vacanze estive e già si lavora per l’anno scolastico 2026-27. TGCom24 ha infatti riportato il calendario dei rientri divisi per regione al termine delle vacanze, calendario tratto dal sito specializzato Skuola.net che riportiamo di seguito :

Lunedì 7 settembre 2026: Provincia autonoma di Bolzano.

– Giovedì 10 settembre 2026: Provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta e Veneto.

– Lunedì 14 settembre 2026: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria.

– Martedì 15 settembre 2026: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana.

– Mercoledì 16 settembre 2026: Abruzzo, Basilicata e Sardegna.

– Giovedì 17 settembre 2026: Puglia.

Le regioni più a nord inziano prima e chiudono le regioni a sud come peraltro è capitato da sempre. Il calendario 2026/27 non prevede soste per il primo trimestre dato che la festività di San Francesco – reintrodotta dal Ministro Valditara – del 4 ottobre sarà di domenica, così come il 1° novembre.

Primo break l’8 dicembre, cadendo di martedì permette un mini-ponte attaccandovi lunedì 7. Vacanze di Natale dal 23 dicembre al 7 gennaio.

Per l’ingresso nel nuovo anno non si hanno anche qui grandi pause, il 25 aprile è di domenica ed il 1° maggio è di sabato. Il 2 giugno cade di mercoledì, dando un po’ di fiato quando l’anno sarà ormai prossimo alla conclusione.