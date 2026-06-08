Osca: Di Risio rilancia brand e svela MT6, nel 2027 supersportiva

Imola, 8 giu. (askanews) – Osca torna sulle strade con DR Automobiles e il progetto Historic Italian Brands. All’Autodromo di Imola è stata presentata la nuova MT6, primo modello del rilancio del marchio fondato nel 1947 a Bologna dai fratelli Maserati.La MT6 è uno “sportover” compatto da 4 metri e mezzo, con motore 1.5 turbo a iniezione diretta.

La potenza è di 180 cavalli, ma l’obiettivo è arrivare a 200 cavalli. Realizzata con Italdesign la MT6 presenta linee compatte e muscolose e dimostra grandi doti dinamiche grazie a un lungo lavoro di sviluppo su assetto e freni che abbiamo avuto modo di apprezzare sul circuito di Imola.Massimo Di Tore, responsabile marketing e comunicazione DR Automobiles: “Con il progetto Historic Italian Brands andiamo a presidiare una fascia di mercato che non presidiamo con DR Automobiles Group.

/ È un premium luxury, ma sempre tenendo ferma la nostra filosofia dell’alto livello umano. Questo modello, full optional di serie, costerà 49mila euro e il cliente potrà decidere solo il livello di personalizzazione.”Il progetto coinvolge diversi fornitori italiani di primo livello fra cui Pirelli, Recaro, Alcantara, con l’obiettivo è avere almeno il 50% del valore generato in Italia.

I modelli Osca come quelli di Itala l’altro brand rilanciato con il progetto Hib saranno prodotti in due nuovi impianti nella sede del gruppo a Macchia di Isernia.”Il progetto prevede proprio questo: che gran parte del valore sia generato in Italia attraverso queste collaborazioni. Il nostro centro di ricerca a Macchia d’Isernia, guidato da Roberto Fedeli, fa da collettore e lavora allo sviluppo di questi modelli partendo da una base asiatica di eccellenza come quella di Changan, nel caso specifico” ha aggiunto Di Tore.La MT6 sarà affiancata dopo settembre dalla MT8, un suv da 5 metri con motore 2 litri turbo da 250 cavalli. Ma il progetto più evocativo è la supersportiva Osca attesa nel 2027 su piattaforma europea probabilmente Lotus e un prezzo inferiore ai 200mila euro. Nel frattempo la MT6 sarà protagonista alla Mille Miglia, dove scorterà la storica MT4 Siluro utilizzando BenZero, una benzina ecologica a base di etanolo che, secondo l’azienda, può ridurre fino al 65% le emissioni di gas serra.