Weekend a Milano: concerti, festival e sagre da non perdere

Weekend a Milano: concerti, festival e sagre da non perdere

Milano e la Lombardia si preparano a un weekend ricco di eventi: concerti, festival e sagre per tutti i gusti. Scopri cosa fare dal 5 al 7 giugno.

Il weekend del 5-7 giugno promette di essere indimenticabile per chi vive o visita Milano e la Lombardia. Tra concerti, festival e sagre, c’è davvero l’imbarazzo della scelta per chi cerca divertimento e cultura.

La città di Milano si anima con eventi musicali di grande richiamo, mentre in provincia si celebrano l’arte, la letteratura e la tradizione.

Scopriamo insieme cosa fare in questo fine settimana.

Concerti e musica a Milano

Il doppio concerto di Tiziano Ferro allo stadio di San Siro è senza dubbio l’evento musicale più atteso del weekend. I biglietti, che vanno dai 59 ai 109 euro, sono già esauriti, ma l’atmosfera sarà comunque elettrica.

Non meno importante è la festa di compleanno di Radio Deejayche si terrà tra Parco Sempione, il Castello Sforzesco e l’Arco della Pace.

Venerdì 5 giugno, alle ore 21, Linus festeggerà i suoi 50 anni di radio con uno show speciale. Sabato 6 giugno, a partire dalle 20:30, si esibiranno numerosi artisti come Annalisa, Ditonellapiaga, Fulminacci, Gaia, Giorgia, Noemi e molti altri. Domenica 7 giugno, dalle 18, sarà la volta di Albertino con performance di Ele A, Emis Killa, Ernia, Fabri Fibra e Madame.

Cinema all’aperto e arte a Bergamo

A Bergamo, il Parco Ermanno Olmi si trasforma in un grande laboratorio di musica e arte per il Baleno Festival. Venerdì 5 giugno, dalle 18:30, il dj set di Tipo Timido aprirà le danze, seguito da performance musicali e laboratori d’artista. Sabato 6 giugno, i visitatori potranno partecipare a laboratori di serigrafia, pattinaggio in linea e molto altro. Domenica 7 giugno, la giornata si concluderà con una proiezione cinematografica all’aperto.

Opera e letteratura a Brescia e Cremona

A Brescia, la Festa dell’Opera si svolge sabato 6 giugno con ben 46 appuntamenti tra concerti, letture e performance. La giornata inizia alle 5:15 con il concerto all’alba al Convento dei Carmelitani Scalzi e si conclude alle 23:45 al Foro Romano. Tra gli eventi più attesi, le Note d’Opera alla Fondazione Casa Industria e le letture per l’infanzia al Parco Ducos.

A Cremona, il Paf Festival dedica quest’anno il tema ‘Demos’ alla riflessione su collettività e diritti. Palazzi storici ospitano incontri con scrittori, fumettisti e musicisti di rilievo. Non mancheranno visite guidate, sperimentazioni di giochi da tavolo e concerti serali.

Altri eventi da non perdere

Per gli amanti del cinema, l’Anteo Spazio Cinema propone proiezioni all’aperto con film come ‘Il diavolo veste Prada’, ‘Amarga Navidad’ e ‘Rental Family’. I biglietti costano 7,50 euro, con riduzioni per under 12, over 65 e Amici del Cinema.

Infine, per chi cerca un po’ di natura, escursioni nei parchi del Lodigiano e nell’area metropolitana offrono un’opportunità per rilassarsi e godere del paesaggio.