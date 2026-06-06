Nozze private a Kemble: la famiglia reale unita per Peter Phillips e Harriet Sperling

Sabato si è svolto il matrimonio di Peter Phillips, figlio della principessa Anna, con l'infermiera Harriet Sperling. La cerimonia ha visto la partecipazione di Re Carlo III, la regina Camilla e altri membri della famiglia reale.

In un’atmosfera di intimità e tradizione, sabato si è celebrato un evento che ha riunito alcuni dei membri più importanti della famiglia reale britannica. La chiesa di un pittoresco villaggio delle Cotswolds ha fatto da cornice alle nozze di Peter Phillipsfiglio della principessa Annacon l’infermiera Harriet Sperling.

La cerimonia, tenutasi a Kemblenel Gloucestershireha visto la partecipazione di Re Carlo III e della regina Camillainsieme al principe e la principessa del GallesWilliam e Kate.

Un’occasione speciale che ha permesso alla famiglia reale di riunirsi in un contesto privato e lontano dai riflettori.

Una cerimonia intima e significativa

La scelta di un villaggio delle Cotswoldsnota per i suoi paesaggi idilliaci e l’atmosfera rurale, riflette il desiderio della coppia di celebrare il loro amore in un’ambientazione suggestiva e lontana dal trambusto della vita cittadina.

La chiesa di Kemble, con la sua architettura tradizionale, ha fornito lo sfondo perfetto per una cerimonia che ha unito due persone provenienti da mondi diversi ma legate da un profondo affetto.

Tra i partecipanti più illustri, oltre ai membri della famiglia reale, vi erano anche le principesse Beatrice e Eugeniafiglie del principe Andrew Mountbatten Windsor.

La loro presenza ha aggiunto un ulteriore tocco di eleganza e tradizione a un evento già di per sé memorabile.

La famiglia reale unita in un momento di gioia

Le nozze di Peter Phillips e Harriet Sperling rappresentano un momento di unione e celebrazione per la famiglia reale. La presenza di Re Carlo III e della regina Camilla, insieme a William e Kate, sottolinea l’importanza di questo evento non solo per la coppia, ma per l’intera monarchia britannica.

La cerimonia privata ha permesso ai membri della famiglia reale di godere di un momento di relax e condivisione, lontano dagli occhi del pubblico. Un’occasione per rafforzare i legami familiari e celebrare l’amore in un contesto di assoluta intimità.

Le nozze di Peter Phillips e Harriet Sperling rimarranno un ricordo indelebile per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di partecipare. Un evento che ha unito tradizione e modernità, in un contesto di assoluta eleganza e raffinatezza.