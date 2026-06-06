Landini contro la proroga del taglio delle accise: investire nelle rinnovabili

Il 05 giugno 2026, a margine di un’iniziativa svolta a TerniMaurizio Landinisegretario generale della Cgilha espresso una netta critica alla proposta del Governo di prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, annunciata dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. La posizione del leader sindacale mette in luce il contrasto tra interventi temporanei per contenere i costi e la richiesta di una strategia energetica di più ampio respiro.

Nel suo intervento Landini ha sintetizzato il giudizio sulla misura con la frase: “Siamo ai pannicelli caldi”ribadendo poi la gravità della questione con un secondo richiamo: “Siamo di fronte a un problema più serio”. Il tono è volto a spostare il dibattito dall’emergenza fiscale verso scelte strutturali legate alla transizione energetica.

Le osservazioni di Landini a Terni sul taglio delle accise

Il nucleo dell’argomentazione avanzata da Maurizio Landini riguarda la natura temporanea della misura fiscale: la proroga del taglio delle accise viene considerata dal sindacato come un rimedio di breve periodo che non risolve le cause profonde dell’aumento dei costi energetici. Secondo Landini, somme destinate a sostenere il prezzo dei carburanti potrebbero invece essere impiegate per un piano organico di rinnovamento energetico, capace di produrre benefici duraturi sul fronte occupazionale e sulla sicurezza delle forniture.

Critica alla politica dei tagli fiscali temporanei

La critica si focalizza sulla logica del sollievo immediato rispetto alla programmazione: interventi come la riduzione delle accise sono utili nel breve termine ma, a detta del segretario della Cgilnon offrono soluzioni strutturali. Landini sostiene che senza un impegno deciso verso le energie rinnovabili la dipendenza da combustibili fossili continuerà a generare vulnerabilità economiche e sociali.

La proposta sindacale: investire in fonti rinnovabili

A Terni Landini ha collegato la contestazione alla proposta di una diversa allocazione delle risorse pubbliche: invece di proseguire con estensioni delle misure fiscali sui carburanti, ha suggerito di destinare risorse a un piano di lungo termine per le energie rinnovabili. Per il segretario della Cgil è fondamentale avviare investimenti seri che accelerino la diffusione del fotovoltaico, dell’eolico e di altre tecnologie pulite, creando al contempo opportunità di lavoro e riconversione per i comparti coinvolti nella transizione.

In questo contesto Landini sottolinea come la transizione energetica richieda non solo finanziamenti ma anche programmazione e politiche industriali coerenti: incentivi mirati, formazione professionale e interventi sulle infrastrutture sono elementi che, combinati, possono ridurre la dipendenza dai combustibili tradizionali e mitigare l’impatto delle fluttuazioni dei prezzi internazionali.

Ragioni economiche e occupazionali dietro la richiesta

La proposta del sindacato mette in evidenza una doppia dimensione: da un lato l’effetto immediato sul potere d’acquisto di famiglie e imprese, dall’altro le ricadute a medio-lungo termine in termini di posti di lavoro e resilienza energetica. Landini argomenta che investire nelle energie rinnovabili può generare occupazione stabile e qualificata, oltre a ridurre i costi operativi sul lungo periodo per l’intero sistema produttivo.

La posizione espressa a Terni si colloca nel dibattito più ampio sulle politiche energetiche nazionali e sulle scelte di spesa pubblica, in cui il Governo valuta interventi immediati mentre le parti sociali richiedono scelte strutturali e programmate. La discussione proseguirà nelle sedi istituzionali competenti, con potenziali riflessi sulle scelte di bilancio e sulle strategie per affrontare la transizione verso un sistema energetico meno dipendente dai combustibili fossili.