Classifica di Time: le società con la crescita più rapida a livello globale

Time, insieme a Statista, ha selezionato 1.000 società che hanno mostrato crescita ricorrente, solidità finanziaria e performance azionarie; dall’India alle startup tech, il panorama globale sta cambiando e alcuni nomi emergono come protagonisti.

Negli ultimi anni il modo in cui le imprese crescono è cambiato rapidamente e, nel 2026, Time ha pubblicato la prima edizione della lista World’s Growth Leaders in collaborazione con Statista per fotografare quei gruppi pubblici che hanno saputo combinare crescita di ricavi, stabilità finanziaria e performance azionarie su più anni. L’elenco include 1.000 società globali e mette in evidenza tendenze geografiche e settoriali: dall’Asia-Pacifico che avanza nelle tecnologie emergenti fino a realtà che sfruttano materie prime e infrastrutture per scalare il mercato.

Perché questa classifica è significativa

La classifica si basa su tre blocchi di valutazione: performance di crescita misurate su cinque anni, indicatori di stabilità finanziaria come il Piotroski F-Score e l’Altman Z-Score, e la performance azionaria che considera rendimenti, volatilità e confronti di mercato. Questo approccio multiprospettico evita di premiare solo aumenti di fatturato momentanei e valorizza invece risultati persistenti e sostenibili.

In pratica, la lista non è un premio legato a un singolo anno, ma una fotografia dell’evoluzione pluriennale.

Metodo e rigore dei dati

L’analisi di Statista ha integrato dati contabili e di mercato per costruire un ranking che abbia fondamento quantitativo: la coesistenza di crescita persistente e salute finanziaria è il criterio cardine. Per gli investitori e i manager questo significa che le società presenti nella lista hanno superato test di resilienza e non si limitano a performance isolate.

Time ha pubblicato i dettagli metodologici il 28 maggio 2026, permettendo una verifica trasparente dei criteri adottati.

Protagonisti geografici e settoriali

Un elemento chiave emerso dalla classifica è la forza crescente dell’Asia-Pacifico: banche d’investimento come Goldman Sachs e Morgan Stanley avevano già indicato una probabile sovraperformance dell’area grazie alla domanda interna, all’industrializzazione e alla diversificazione di commercio e investimenti, e la lista di Time ne offre conferma empirica. Anche il Medio Oriente appare in crescita, con economie che reinvestono i ricavi energetici in settori diversi dal petrolio.

L’India al vertice

Il primo posto è stato assegnato a Lloyds Enterprises, holding indiana che controlla attività in metalli ed energia, immobili e ingegneria. Tra gli eventi importanti della società c’è stata una demerger nel 2026 che ha separato la divisione immobiliare in rapida espansione, in un contesto in cui il settore ricevette 8,5 miliardi di dollari di investimenti istituzionali nel 2026. La mossa riflette una strategia più ampia adottata da conglomerati indiani per snellire strutture e accelerare la competitività in segmenti specializzati.

Settori dominanti e casi esemplari

La categoria che raccoglie il maggior numero di rappresentanti nella top 20 è quella della generazione di risorse e infrastrutture, che include imprese minerarie, energetiche e fornitrici di servizi essenziali come l’acqua. Nomi come Bumi Resources Minerals (Indonesia), Headwater Exploration (Canada) ed Emerald Resources e Vysarn (Australia) testimoniano come l’estrazione di risorse e le infrastrutture rimangano driver di crescita nelle economie emergenti e consolidate.

La spinta delle tecnologie e dei chip

Tra le società statunitensi presenti nella lista figura Nvidia (posizione 16), che ha consolidato la propria centralità nell’ecosistema dell’IA grazie ai chip specializzati e all’infrastruttura di calcolo. L’azienda è diventata nel 2026 la prima nella storia a raggiungere una valutazione di mercato di 5.000 miliardi di dollari, un segnale della potenza del settore tecnologico nell’alimentare la crescita a livello globale.

Storie singole fuori dalla matrice globale

Il riconoscimento include anche esempi più settoriali: GigaCloud Technology Inc, società californiana specializzata in soluzioni B2B per merci di grandi dimensioni, è stata inserita nella lista globale di Time e aveva già figurato nella lista statunitense. In un comunicato del 3 giugno 2026, GigaCloud ha attribuito l’inclusione alla sua strategia di marketplace integrato e al modello Supplier Fulfilled Retailing®, che unisce tecnologia, logistica e processi di pagamento per collegare produttori principalmente asiatici a rivenditori nel mondo.

Innovazione nella filiera alimentare

Local Bounti, azienda attiva nella Controlled Environment Agriculture, è stata l’unica realtà del suo segmento alimentare a entrare nella lista, evidenziando come la coltivazione vicino ai centri di consumo stia diventando infrastruttura per la supply chain. Nel 2026 la società ha ottenuto un brevetto statunitense per il suo sistema brevettato Stack & Flow Technology®, basato su computer vision e AI per l’ottimizzazione della crescita, e ha mostrato progressi commerciali e finanziari con una crescita dei ricavi e un miglioramento dell’EBITDA rettificato nei primi trimestri del 2026.

Complessivamente, la lista World’s Growth Leaders offre una bussola per comprendere dove si concentra oggi la crescita globale: una combinazione di strategie societarie mirate, tecnologie dirompenti e investimenti in settori tradizionali che continuano a generare valore. Per manager e investitori rappresenta un punto di partenza per analisi più approfondite, mantenendo l’attenzione sia sui numeri storici che sulle prospettive di sostenibilità nel medio termine.