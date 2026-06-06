Zelensky invitato a Londra mentre Putin chiude la porta a un incontro diretto

Al Forum economico di San Pietroburgo Vladimir Putin ha dichiarato di «non vedere ancora alcun motivo» per incontrare Volodymyr Zelensky; Dmitry Peskov precisa che l'invito a Mosca non è stato revocato e il 7 giugno a Londra Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz si incontreranno con il presidente ucraino

Il confronto pubblico tra i due leader è diventato un nuovo spartiacque nella tensione che coinvolge Russia e Ucraina. Al centro della vicenda c’è la lettera aperta inviata da Volodymyr Zelensky con la proposta di un faccia a faccia, proposta respinta dal presidente russo Vladimir Putin durante il suo intervento al Forum economico di San Pietroburgo.

Le dichiarazioni del leader del Cremlino e le reazioni di Kiev hanno riacceso il dibattito diplomatico mentre nel calendario internazionale si avvicina il vertice di Londra.

Nel suo discorso, Putin ha affermato di «non vedere ancora alcun motivo» per incontrare Zelensky, sostenendo che un colloquio sarebbe utile soltanto per la parte ucraina «per fermare l’avanzata delle nostre forze armate».

Il presidente russo ha indicato la necessità che «gli specialisti lavorino, elaborino soluzioni, e poi potremo incontrarci», ribadendo così una condizione preliminare per qualsiasi negoziato diretto.

Le ragioni dichiarate da Putin al Forum di San Pietroburgo

Nel discorso alla platea del Forum, Putin ha motivato il rifiuto con diverse argomentazioni: ha detto di aver dato «una rapida occhiata» alla missiva di Zelensky e ha criticato il tono della lettera, sostenendo che essa «contiene effettivamente elementi di maleducazione» e mettendo in dubbio se l’iniziativa serva a creare le condizioni per un incontro o piuttosto a renderlo impossibile.

Nelle sue parole è tornato anche il concetto di denazificazione come obiettivo delle azioni militari, definito dal Cremlino come una finalità chiara da raggiungere prima di considerare la fine delle operazioni.

Putin ha affermato che «le azioni militari finiranno una volta raggiunti gli obiettivi che ci siamo prefissati», ribadendo la centralità dell’obiettivo della denazificazione nella strategia russa. Queste affermazioni hanno ricevuto una reazione immediata da Kiev, con il presidente ucraino che ha definito la scelta di Mosca come un ritorno alla guerra.

La posizione del Cremlino e la precisazione di Dmitry Peskov

Nonostante il netto rifiuto espresso pubblicamente, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha precisato che l’invito a Zelensky a recarsi a Mosca «rimane valido». Alla domanda se l’invito fosse stato revocato, Peskov ha risposto «in alcun modo» e ha aggiunto «Non è quello che il Presidente ha detto. Non cercate di mettergli le parole in bocca». La precisazione mette in luce una doppia linea: da un lato la chiusura formale del presidente, dall’altro l’ufficialità di un’offerta che, almeno sulla carta, resta aperta.

Questa ambiguità diplomatica si riflette nelle interpretazioni internazionali: per Mosca il dialogo può essere subordinato al raggiungimento di condizioni militari e politiche, mentre per Kyiv e i suoi alleati il rifiuto è stato letto come un segnale di volontà di proseguire il conflitto.

Vertice E3 a Londra: Macron, Starmer, Merz e l’incontro con Zelensky

Nel frattempo, sul fronte diplomatico occidentale si è organizzata una tegola di incontri: è confermato che il 7 giugno a Londra il presidente Emmanuel Macron si recherà nella capitale britannica per partecipare a una riunione con il premier britannico Keir Starmer e con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. I tre capi di governo, componenti del cosiddetto E3, si confronteranno poi con il presidente ucraino invitato a presenziare.

Secondo quanto comunicato dall’Eliseo, questo vertice servirà a «proseguire lo stretto coordinamento sulla nostra agenda comune di continuo sostegno all’Ucraina e di rafforzamento della pressione sullo sforzo bellico russo». La riunione a Londra è stata presentata come un momento per fare il punto sulle iniziative a favore di «una pace giusta e duratura in Ucraina e nel continente europeo», con particolare riferimento alle attività della Coalizione dei volontari coinvolta nel sostegno al paese.

Il contrasto tra il rifiuto pubblico di Putin e l’appello diplomatico internazionale evidenzia una duplice dinamica: da un lato la determinazione russa a porre condizioni politiche e militari per qualsiasi dialogo, dall’altro la volontà dell’Occidente di mantenere e coordinare il sostegno a Kyiv. Questa dicotomia segna il quadro geopolitico mentre si avvicinano i prossimi appuntamenti internazionali.

Reazioni ufficiali e scenari immediati

La replica di Zelensky è stata netta: «Purtroppo, la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra», ha commentato il presidente ucraino dopo il rifiuto di Putin. Le parole sottolineano la lettura ucraina di un rifiuto che non apre percorsi negoziali immediati. Sul piano pratico, il vertice di Londra del 7 giugno rappresenta un passaggio cruciale per definire il coordinamento internazionale e valutare le misure di sostegno a lungo termine.