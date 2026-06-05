Lo abbiamo visto recitare i film quali "Top Gun" e "Jumanji": arrestato il figlio della compagna.

Il mondo di Hollywood è sotto shock: l’attore James Handy è stato assassinato a Los Angeles. Arrestato il figlio della compagna. Tutti i dettagli.

Hollywood sotto shock: l’attore James Handy è stato assassinato

L’attore volto di “Top Gun: Maverick” e “Jumanji”, James Handy, è stato ucciso a Los Angeles. L’attore, 81enne, è stato accoltellato nella sua abitazione nel quartiere Tarzana.

Gli agenti sono intervenuti il 3 giugno intorno alle ore 9.30 dopo una chiamata al numero di emergenza, per l’esattezza nel rapporto della Polizia: “Sono il figlio dell’uomo, ho appena ucciso l’uomo del peccato.” Handy è stato trovato in giardino privo di sensi, è morto poco dopo in ospedale. James Handy è stato volto noto anche di diverse serie televisive quali “NCIS: Los Angeles”, “The Closer” e “Cold Case.”

L’attore James Handy è stato assassinato a Los Angeles: arrestato il figlio della compagna

L’attore James Handy è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione a Los Angeles. Per il suo omicidio è stato arrestato Michael Gledhill, il figlio della compagna dell’attore. L’uomo avrebbe fermato gli agenti e avrebbe detto loro di essere lui la persona che stavano cercando. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Van Nuys con l’accusa di omicidio.

Le indagini sono in corso.