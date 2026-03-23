La notizia di cronaca legata alla morte di Seth Peterson ha riportato l’attenzione sull’industria del cinema: nelle ultime ore è stato segnalato il decesso dell’attore nella propria abitazione, in circostanze ancora da chiarire. A diffondere pubblicamente l’annuncio è stato il compagno, che ha condiviso un messaggio di addio sui social, mentre al momento non sono stati resi noti dettagli ufficiali.

Un quadro più ampio sulle morti nel settore cinematografico

La morte di Peterson si inserisce in un contesto più ampio che, nell’ultimo anno, ha visto diversi decessi tra gli attori dell’industria per adulti. Tra questi figura Tim Kruger, scomparso a 44 anni, seguito da Roman Mercury, morto a 45 anni. Ad aprile è deceduto Damien Stone a 32 anni, mentre a maggio hanno perso la vita Colton Ford, noto per il suo lavoro con Falcon Studios, e Koby Falks. Dietro l’apparente visibilità emergono infatti criticità legate a pressioni professionali, instabilità lavorativa e stigma sociale, a cui si aggiunge il tema della salute mentale e, secondo diverse testimonianze, anche la presenza di sostanze in alcuni contesti. In questo scenario, il susseguirsi di decessi rappresenta un segnale che molti considerano significativo e che spinge a interrogarsi sulla necessità di maggiori tutele, supporto e condizioni di lavoro più sicure per chi opera nell’industria.

Lutto nel mondo del cinema, addio all’attore Seth Peterson: trovato morto a 28 anni

La morte di Seth Peterson ha iniziato a circolare rapidamente nelle ultime ore, suscitando sorpresa e tristezza tra fan e addetti ai lavori. L’attore sarebbe stato trovato senza vita nella propria abitazione e a rendere pubblica la scomparsa è stato il compagno Kobe Marsh, noto nel settore con lo pseudonimo di Cyrus Stark. Attraverso il profilo social di Peterson, Marsh ha condiviso un messaggio carico di dolore: “È con il cuore pesante che vi comunico la scomparsa del mio fidanzato e migliore amico Seth. Sono davvero senza parole e ho il cuore spezzato”.

Parallelamente, Marsh ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per coprire le spese funerarie e offrire sostegno in questo momento difficile. Nella descrizione della campagna è riportato: “Seth è stato trovato nella nostra casa oggi. Era profondamente amato e ci mancherà moltissimo”. Al momento non sono state rese note informazioni ufficiali sulle cause del decesso e non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti. La vicenda resta quindi ancora priva di chiarimenti definitivi.