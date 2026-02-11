James Van Der Beek, volto celebre del piccolo e grande schermo e amato dal pubblico per il ruolo di Dawson Leary nella serie cult degli anni ’90 Dawson’s Creek, è morto all’età di 48 anni. L’attore aveva condiviso pubblicamente nel 2024 la sua battaglia contro un cancro del colon-retto.

Addio a James Van Der Beek, l’icona di Dawson’s Creek

La morte di James Van Der Beek segna la scomparsa di un volto che ha accompagnato un’intera generazione. Nato a Cheshire l’8 marzo 1977, l’attore si è spento l’11 febbraio 2026 all’età di 48 anni. Con il suo ruolo di Dawson Leery nella serie Dawson’s Creek, Van Der Beek aveva conquistato il pubblico di tutto il mondo, diventando un simbolo della televisione degli anni Novanta.

La passione per il teatro e il cinema lo portò a New York nel 1993, dove prese parte a spettacoli off-Broadway come Finding the Sun e Shenandoah. Studiò alla Cheshire Academy e poi alla Drew University, riuscendo a conciliare gli studi con i primi impegni sul set. Il debutto cinematografico arrivò nel 1995 con Angus, ma la svolta definitiva fu nel 1998 con Dawson’s Creek, che lo rese famoso in tutto il mondo e lo consacrò come icona degli anni Novanta.

Van Der Beek alternò ruoli televisivi e cinematografici nel corso della sua carriera: partecipò a film come Varsity Blues, Scary Movie, Le regole dell’attrazione, Stolen – Rapiti, Downsizing – Vivere alla grande e produzioni televisive tra cui Criminal Minds, Ugly Betty e numerose miniserie e film TV.

Negli ultimi anni, James Van Der Beek aveva affrontato una grave malattia: un cancro al colon-retto diagnosticato nell’agosto 2023 e reso pubblico nel novembre 2024. Dopo una lunga e coraggiosa battaglia, l’attore americano è morto circondato dall’affetto dei suoi cari.

È morto James Van Der Beek: l’attore di Dawson’s Creek aveva 48 anni

La famiglia di Van Der Beek ha annunciato la morte dell’attore attraverso un commovente post sulla pagina Instagram dell’attore:

“Il nostro amato James David Van Der Beek è mancato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, all’amore verso l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo una pacifica privacy mentre piangiamo il nostro amorevole marito, padre, figlio, fratello e amico”.