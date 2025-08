James Van Der Beek e la sua battaglia contro il cancro: una drammatica confessione

La lotta contro il cancro è una delle sfide più dure che una persona possa affrontare, una battaglia che mette a dura prova non solo il corpo, ma anche la mente e il cuore. L’attore James Van Der Beek ha deciso di condividere apertamente la sua esperienza con questa malattia, dando vita a un racconto di coraggio, vulnerabilità e speranza.

Ecco come sta oggi dopo mesi dalla diagnosi.

James Van Der Beek e la sua battaglia contro il cancro

Lo scorso novembre James Van Der Beek ha reso nota la sua diagnosi di cancro al colon retto, una malattia con cui convive da agosto 2023. L’attore, celebre per il ruolo di Dawson Leery nella serie cult degli anni ’90, ha deciso di condividere la propria esperienza per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e degli screening.

Nonostante la diagnosi al terzo stadio, Van Der Beek ha proseguito con le cure mediche e ha continuato a lavorare, trovando nel set e nella recitazione una via di fuga che gli permette di dimenticare momentaneamente la malattia. Nel corso di un’intervista al Today Show, ha raccontato di come il suo lavoro sul set della serie prequel di La rivincita delle bionde gli abbia dato conforto.

“Non ho voluto smettere di lavorare. È stato bello entrare a far parte del cast. Mi sto divertendo molto, il cast e la produzione sono fantastici e tutti sono davvero talentuosi. La cosa bella è che tra un ciak e l’altro il cancro non esiste e tu devi solo pensare alle tue battute”.

Nel corso dell’intervista, James Van Der Beek ha voluto rivolgersi direttamente ai suoi fan per sottolineare l’importanza della prevenzione e dei controlli periodici. L’attore ha raccontato di essersi sottoposto allo screening a 46 anni, senza sapere che l’età raccomandata fosse stata abbassata a 45. Credeva di essere in anticipo, ma ha poi compreso di essere già in ritardo.

“Anche un piccolo cambiamento può significare qualcosa. Non aspettate i sintomi, perché si tratta di una forma di cancro altamente curabile se diagnosticata in tempo. Io mangiavo bene, ero in forma, non c’erano segnali”.

James Van Der Beek e la sua battaglia contro il cancro: una drammatica confessione

Il cancro del colon, o colon-retto, rappresenta oggi il terzo tumore più comune a livello globale ed è tra i più mortali, subito dopo quelli al polmone e al seno. James Van Der Beek ha scelto di raccontare la sua esperienza con grande sincerità, senza edulcorare la realtà o nascondere i momenti di difficoltà. Ha ammesso di aver attraversato fasi di sconforto, soprattutto a causa dei cambiamenti fisici che lo hanno messo a dura prova.

“Mi sento benissimo. Sono in viaggio. È un processo. Probabilmente sarà un processo che durerà per il resto della mia vita. Ci sono così tanti alti e bassi e così tante incognite. Il cancro lo definirei un lavoro a tempo pieno“.

Nel riflettere sul suo percorso, Van Der Beek ha anche parlato del ruolo che i suoi figli hanno avuto in questa fase delicata. Ha spiegato di non volerli escludere dal proprio vissuto, consapevole che i bambini percepiscono il dolore anche quando non viene espresso apertamente. Ha sottolineato come, a suo avviso, anche i figli debbano poter partecipare al viaggio emotivo del genitore, affinché non si sentano confusi da segnali non detti. L’attore è padre di sei figli: Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua e il piccolo Jeremiah.