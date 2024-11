A James Van Der Beek è stato diagnosticato un cancro: la rivelazione dell'interprete di Dawson in una intervista a People

James Van Der Beek, star di Dawson’s Creek, ha ricevuto una diagnosi di cancro all’intestino. In un’intervista a ‘People‘, l’attore 47enne ha dichiarato di essere “ottimista” e di sentirsi “bene” nonostante la grave diagnosi ricevuta.

James Van Der Beek e la diagnosi di cancro

“Ho un cancro al colon-retto, ho affrontato privatamente questa diagnosi e mi sto curando, con il sostegno della mia incredibile famiglia c’è motivo di ottimismo e mi sento bene”, ha rivelato inaspettatamente a People.

Poche ore dopo la pubblicazione dell’intervista, James Van Der Beek ha confermato la diagnosi con un post su Instagram nel quale ha condiviso alcune immagini con la figlia. L’attore ha rivelato di essere stato costretto a raccontare il suo stato di salute contro la propria volontà perché un giornale stava per lanciare la notizia senza il suo consenso.

“Chiedo scusa a tutte le persone della mia vita a cui avrei voluto dirlo personalmente”, ha aggiunto.

L’attore ha continuato a lavorare e di recente è apparso in un episodio di Walker, il reboot di Walker, Texas Ranger, sulla rete statunitense The CW. Inoltre, apparirà in un film originale di Tubi che uscirà il 29 novembre.

Il successo di James Van Der Beek

James Van Der Beek si è fatto conoscere interpretando Dawson Leery nella serie cult adolescenziale andata in onda dal 1998 al 2003.

Da anni i fan nutrono la speranza di rivedere i quattro protagonisti di “Dawson’s Creek” insieme, ma una reunion ufficiale sembra essere un sogno irrealizzabile. Uno dei membri del cast, Joshua Jackson, che interpretava Pacey, ha infatti espresso il suo dissenso riguardo a un possibile ritorno.