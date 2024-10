Pietro Genuardi ha annunciato su Instagram la sua decisione di lasciare il set della serie “Il Paradiso delle Signore“. È costretto a fermarsi dopo la scoperta della malattia e del conseguente lungo ciclo di cure.

Pietro Genuardi lascia il Paradiso delle Signore

Pietro Genuardi ha pubblicato un lungo post su Instagram per annunciare la sua decisione di lasciare il set della serie. Una scelta difficile ma necessaria, a seguito della diagnosi di una “patologia grave del sangue”, che richiederà un lungo percorso di cure e culminerà con un trapianto di midollo.

Genuardi, 62 anni, in un lungo post su Instagram ha annunciato che dovrà ritirarsi e che il suo personaggio Armando Ferraris, che interpreta dal 2019, per alcune puntate non ci sarà:

“Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico, ma tra breve non mi vedrete più in onda”.

Inoltre, l’attore ha aggiunto:

“Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima“.

Pietro Genuardi e il ringraziamento ai medici

Pietro Genuardi ha concluso il suo lungo post su Instagram esprimendo gratitudine al personale medico. Ha ringraziato il dipartimento di oncoematologia dell’Umberto Primo di Roma, in particolare il primario, professor Martelli, e i medici che lo stanno seguendo, tra cui la dottoressa Minotti, la dottoressa Carmosino e il professor Breccia Bianca.

Infine, ha rivolto un sentito riconoscimento al gruppo di infermieri e paramedici, descritti come unici e capaci di sostenere i pazienti con un’empatia encomiabile, anche nei momenti più difficili.

Pietro Genuardi e la sua famiglia

L’ultimo pensiero è stato per Linda Ascierto, la donna che ha sposato nel 2020, oltre che per Jacopo, il figlio nato nel 1991 dal precedente matrimonio con l’attrice Gabriella Saitta: