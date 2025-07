Si fanno sempre più insistenti le voci di un flirt in corso tra la showgirl Belen Rodriguez e il vincitore di Sanremo 2025 Olly. Ecco gli ultimi indizi che farebbero pensare a una nuova coppia.

Flirt tra Belen e Olly? Gli indizi e i rumors: “Visti insieme sotto casa di lui”

I rumors su Belen Rodriguez, tornata già a Milano sul set, e Olly da quando sono stati avvistati insieme al concerto di Marracash a San Siro si fanno sempre più insistenti. A dare per prima la notizia è il settimanale Diva e Donna…

I rumors

“Alla soglia dei 41 anni, Belen Rodriguez avrebbe un flirt con un ragazzo di soli 24. E non uno a caso: Olly, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo”, così il settimanale di gossip Diva e Donna sgancia la bomba. Belen e Olly sono ufficialmente single. Lei sembra essersi nuovamente stancata dell’ex Angelo Edoardo Galvano, lui sembra aver concluso la sua storia, mai confermata, con l’influencer Benedetta Quagli.

La dedica di Belen a Olly

Ad alimentare le voci sul possibile flirt è stata la dedica di Belen a Olly, fatta su Instagram: “Olly mi prenderà per pazza, ma non riesco a smettere di ascoltarlo”. Pronta la risposta di lui: “Non mi offendo assolutamente”. Ma ad alimentare ulteriormente i sospetti su un flirt in corso sono stati, qualche giorno fa, i video della coppia insieme al concerto milanese di Marracash.

L’avvistamento

Ma le indiscrezioni non si fermano qui. “C’è chi giura che i due – scrive ancora Diva e Donna – in più di un’occasione, siano stati avvistati insieme sotto casa di lui”. Staremo a vedere se usciranno nuove foto dei due, o se, saranno i diretti interessati a confermare i rumors.