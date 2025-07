La dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani, si è rivelata tra le spettatrici più assidue di Temptation Island, tornato con la prima puntata ieri sera, 3 luglio, su Canale 5. Ma cosa ha detto?

Gemma Galgani, storica dama di Uomini e Donne, torna a parlare di Temptation Island per cui ha da anni una passione! E dunque, dopo la prima puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, Gemma non poteva esimersi dal commentare cosa è accaduto.

La passione di Gemma per Temptation Island

Già nelle score settimane Gemma Galgani aveva più volte dichiarato sui social di essere in trepidante attesa per la messa in onda della nuova edizione di Temptation Island, condotta sempre da Filippo Bisciglia, ma in una nuova location.

Gli apprezzamenti sulla nuova location

Nelle stories Instagram Gemma ha rivolto un messaggio speciale al comparto tecnico del reality, in particolare a chi cura la selezione musicale che accompagna i momenti più intensi del programma: “Le musiche scelte riescono sempre a trasmettere emozioni uniche”, ha detto la dama.

Inoltre, la Galgani ha elogiato la nuova location, il Calandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro in Calabria: “Un luogo splendido che esalta la bellezza della Calabria, terra che adoro”.

Nelle sue Instagram stories, la dama torinese ha ripreso alcuni momenti salienti della puntata e ha accompagnato i video con messaggi di stima per la redazione del programma: “Siete i migliori, avete fatto un lavoro incredibile anche quest’anno!”. Non sono mancati complimenti anche per Filippo Bisciglia: “Perfetto come sempre, un padrone di casa impeccabile.”

La storica dama di Uomini e Donne continua a sorprendere i fan, tra la sua passione per Temptation Island e un’estate dedicata al fitness, come ha mostrato in quelle ore sui social.