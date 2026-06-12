Il decesso è arrivato dopo un lungo ricovero a seguito di una malattia grave che le è stata diagnosticata nel 2022.

Il mondo delle famiglie reali nel mondo è colpito da una tragedia dato che uno dei volti più conosciuti ed amati dalla popolazione che amministrava con successo ed intrapendenza è rimasto sotto shock da una notizia che quando arriva coglie sempre di sorpresa anche se si sa che questa può arrivare all’improvviso e lasciare tutti sgomenti.

Il suo ruolo nella famiglia reale

La donna aveva un ruolo di primissimo piano nella famiglia reale, difatti impegnata nelle attività istituzionali è capace di portare i valori del proprio popolo all’estero facendo figurare il paese come massima espressione di una monarchia capace di interfacciarsi alla modernità.

Difatti grazie alla sua presenza la monarchia è riuscita a cambiare faccia, abbandonando i modi antichi ed aprendosi al 21esimo secolo con bellezza e serietà difatti negli eventi mondani è apprezzata per i modi e l’eleganza che sa far trasparire.

Tiene alla sua privacy quindi non si fa mostrare al di fuori degli eventi istituzionali poiché è impegnata in altre attività, tipiche di chi gestisce una monarchia seppur non nel ruolo principale.

Morta la principessa Bha a 47 anni

La notizia che ha lasciato sgomento tutto il popolo thailandese è legata alla scomparsa della principessa “Bha”, Bajrakitiyabha Mahidol figlia del Re Maha Vajiralongkorn.

La donna di 47 anni è morta dopo aver lottato a lungo con la malattia che le è stata diagnosticata nel 2022, come riporta The Social Post, causata da un’infezione addominale.

Un lungo ricovero ospedaliero, che già aveva fatto indurre i sudditi ed i cittadini di come il problema fosse serio. In tempi recenti stando a quanto riportano fonti vicine alla Famiglia Reale l’infezione si aggravata, colpendo altri organi.

La notizia della scomparsa della Principessa va a chiudere un tema molto trattato dall’opinione pubblica, complice l’importanza della figura per il popolo, figura che sarà sempre ricordata con stima ed affetto.