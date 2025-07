Dopo 9 anni di amore, la popstar statunitense Katy Perry e l’attore britannico Orlando Bloom si sono lasciati. Il comunicato ufficiale.

Katy Perry e Orlando Bloom: la storia d’amore

Che finisse la relazione tra Katy Perry e Orlando Bloom in pochi se lo aspettavano, invece la popstar e l’attore si sono detti addio ufficialmente.

La loro relazione è cominciata 9 anni fa e, dopo qualche anno, l’attore britannico aveva chiesto alla popstar statunitense di sposarlo. Nonostante qualche difficoltà, la loro è sempre sembrata una storia solida e, nel 2020, è nata la loro bambina, Daisy Dove, che oggi ha 5 anni. Proprio per lei i due genitori cercheranno di mantenere tra loro un rapporto che sia il più sereno possibile.

Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati: arriva l’annuncio ufficiale

La storia d’amore tra Katy Perry e Orlando Bloom è finita. I portavoce della coppia hanno rilasciato un comunicato congiunto a People per ufficializzare la separazione: “a causa dell’interesse e delle conversazioni recenti sulla relazione tra Orlando Bloom e Katy Perry, i loro agenti hanno confermato che Orlando e Katy hanno modificato la loro relazione negli ultimi mesi per concentrarsi sulla co-genitorialità. Continueranno a essere visti insieme come una famiglia, poiché la loro priorità comune è, e sarà sempre, crescere la figlia Daisy Dove con amore, stabilità e rispetto reciproco.”