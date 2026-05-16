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Amministrative, candidato sindaco del cosentino sale sul palco vestito da Pinocchio

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(Adnkronos) - Sul palco del comizio elettorale travestito da Pinocchio. È così che Agostino Chiarello, sindaco uscente di Campana, nel Cosentino, e ricandidato alle prossime amministrative a capo della lista 'Le Radici e le Ali', si è presentato ai suoi elettori per replicare agli attacchi ricev...

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(Adnkronos) – Sul palco del comizio elettorale travestito da Pinocchio. È così che Agostino Chiarello, sindaco uscente di Campana, nel Cosentino, e ricandidato alle prossime amministrative a capo della lista ‘Le Radici e le Ali’, si è presentato ai suoi elettori per replicare agli attacchi ricevuti dallo schieramento opposto. N 

aso di legno e valigia di cartone in mano, Chiarello ha indossato i panni del celebre burattino, usando l’arma dell’autoironia: “Ciao Campana, sono il vostro sindaco, il sindaco-burattino: Pinocchio! – ha esordito, tra gli applausi, con in sottofondo le note della colonna sonora del film di Comencini -.

Tanti anni a fare il sindaco e non mi sono accorto di scaldare solo una sedia, di non lavorare mai e di approfittare dei campanesi. Quindi non posso che ringraziarvi, Campana, per tutto quello che mi avete dato in questi 11 anni. Grazie, grazie Campana!”, ha poi aggiunto. Lo sketch, ripreso con i telefonini, è diventato in poco tempo virale sui social.

 

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