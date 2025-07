Una delle coppia nate nel corso dell’ultima edizione di “Uomini e Donne” c’è quella formata da Barbara De Santi e Ruggiero. Tra l’ex dama e l’ex cavaliere però sembra che le cose non vadano molto bene, tanto che secondo le ultime indiscrezioni i due si sarebbero lasciati. Ma ecco che Ruggiero ha deciso di rompere il silenzio sui social.

Uomini e Donne: Barbara De Santi e Ruggiero si sono lasciati?

Barbara De Santi, storica dama del dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, pareva proprio aver finalmente trovato l’amore con Ruggiero, l’ex cavaliere. Da alcune settimane però c’è chi parla di una rottura tra i due, anche perché la coppia, ad esempio, non ha più postato foto insieme. C’è da dire che la De Santi sta vivendo un periodo molto difficile a causa dell’incidente in cui è stata coinvolta la sorella Simona. Deianira Marzano, esperta gossip, aveva infatti detto che “sembra che sia finita anche tra Barbara e Ruggiero del trono over...” Ma, sarà davvero così? Ecco che l’ex cavaliere ha deciso di rompere il silenzio.

Barbara De Santi e Ruggiero, è davvero finita? Lui rompe il silenzio sui social



Come detto sono settimane che si parla di una rottura tra Barbara De Santi e Ruggiero, la coppia del trono over dell’ultima stagione di “Uomini e Donne“. L’ex cavaliere ha risposto nelle ultime ore sui social a un utente che ha chiesto un chiarimento: “Non rispondo perché devo dirlo in trasmissione? Assolutamente no… Cercate di rispettare il silenzio di Barbara. Io sono anni che faccio storie con il mio mare e continuerà a farlo. Non c’è niente di male.”