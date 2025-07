Giovanni Siciliano, re del trono Over svela una news importante via social su due ex concorrenti del programma.

Uomini e Donne è un programma che nel corso della propria storia ha fatto parlare di sé per le rivelazioni di ex concorrenti che proprio grazie al programma sono riuscite a connettersi ed ad entrare in relazioni che poi hanno avuto anche lunga durata, dimostrando che in programmi di questo tipo si riesce a trovare l’amore vero, l’amore tuttavia può andare a svanire.

Uomini e Donne, il rumor di Giovanni Siciliano

Giovanni Siciliano cavaliere del trono Over del programma di Maria De Filippi è finalmente riuscito nel proprio intento ovvero quello di riuscire a conquistare il cuore di Francesca Cruciani dopo diversi tentativi vani.

Ora tra i due la relazione prosegue spedita ed inoltre Giovanni ha fatto entrare la donna appieno nella propria famiglia, infatti trascorrono insieme ogni fine settimana ed ha fatto conoscere alla sua lei i figli, a dimostrazione che i sentimenti che entrambi hanno sono sinceri.

Ecco la coppia che sta per lasciarsi

Giovanni però ricoprendo il ruolo di tronista Over non perde occasione via social di lanciare frecciate agli ex protagonisti.

In una delle ultime stories ha infatti svelato che un’altra coppia si è detta addio e nel programma si era comportata male con lui.

“Un’altra coppia è scoppiata. Ma fammi il piacere maestra” seguita da “La Professoressa si è fatta i conti sbagliati… Settembre sta arrivando”.

Il riferimento come comunicato anche dal sito Ilsussidiario.net è alla coppia formata da Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea. Sarà interessante capire se i diretti interessati risponderanno direttamente al commento di Giovanni Siciliano.