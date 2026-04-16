Meghan Markle è finita al centro delle polemiche dopo la scelta dell’outfit indossato durante una visita benefica a un centro per senzatetto. I dettagli.

Ondata di critiche contro Meghan Markle: la scelta del look per l’evento benefico fa discutere

Meghan Markle ha fatto visita a un centro per donne senza fissa dimora a Melbourne, in Australia ma, la Duchessa di Sussex, è finita al centro delle polemiche per la scelta dell’outfit.

La moglie del principe Harry, infatti, ha optato per un look di lusso, a contrasto con il luogo in cui è andata. Proprio questo contrasto, secondo il tabloid americano People, avrebbe dato il via alle critiche e alle polemiche. Anche sui social diversi utenti hanno criticato Meghan Markle, giudicando fuori luogo la scelta dell’outfit.

Meghan Markle, look di lusso per una visita a un centro per senzatetto

Come visto piogge di critiche per il look scelto da Meghan Markle per far visita a un centro per donne senza fissa dimora. Per molti infatti, la moglie del principe Harry, ha fatto una scelta fuori luogo. Ma, cosa ha indossato? A fa piovere le critiche sono stati i gioielli, dal valore complessivo superiore ai 35mila dollari, ovvero circa 30mila euro, tra cui anche un orologio Cartier da 26.200 dollari (22mila euro).