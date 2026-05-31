Quante ore dormire per mantenere gli organi giovani secondo la ricerca

Uno studio che utilizza dati di mezzo milione di persone collega la durata del sonno all'«età biologica» di organi come cervello, cuore e polmoni: l'ideale sembra essere tra 6,5 e 8 ore per notte, con differenze tra uomini e donne e limiti legati ai campioni studiati.

Negli ultimi anni la ricerca sul sonno ha smesso di considerare soltanto quantità e qualità in senso lato, per concentrarsi su misure più precise e sul loro legame con la salute a livello molecolare. Un lavoro guidato da Junhao Wen alla Columbia University, pubblicato a maggio su Nature, ha esaminato come la durata del sonno sia associata all’età biologica dei singoli organi, usando tecniche di machine learning e una grande base di dati clinici.

La novità dello studio consiste nell’incrociare informazioni provenienti da molteplici domini biologici per calcolare orologi organo-specifici e verificare se dormire troppo o troppo poco corrisponda a segnali molecolari di invecchiamento accelerato. I risultati offrono indicazioni pratiche, pur con alcune attenzioni metodologiche e limiti sul campione analizzato.

Cosa hanno misurato gli scienziati

Il gruppo di ricerca ha sfruttato dati anonimi provenienti da circa 500.000 partecipanti della UK Biobank, includendo misure proteomiche, metabolomiche, genetiche e immagini di risonanza magnetica.

Con questi elementi sono stati costruiti 23 orologi biologici che stimano l’età funzionale di organi diversi rispetto all’età anagrafica. L’obiettivo era capire se la durata del sonno auto-riferita fosse correlata a un avanzamento o a un rallentamento di questi orologi.

Metodologia e approccio

Utilizzando modelli statistici avanzati e approcci di machine learning, i ricercatori hanno confrontato la durata del sonno segnalata nei questionari con gli indici molecolari di età organo-specifica.

L’ipotesi principale era che organi diversi potessero invecchiare a velocità differenti e che il sonno fosse una variabile modificabile capace di influenzare questi ritmi.

I risultati principali

Dalla ricerca emerge che un intervallo di sonno compreso tra circa 6,4 e 7,8 ore — quindi arrotondato a 6,5–8 ore — è associato a un profilo biologico più giovane per numerosi organi, tra cui cervello, cuore, fegato, polmoni e sistema immunitario. Dormire abitualmente meno di circa 6 ore o più di 8 ore è stato correlato a segnali molecolari coerenti con un invecchiamento accelerato.

Differenze tra sesso e possibili spiegazioni

Lo studio ha evidenziato anche una lieve variabilità tra uomini e donne: gli uomini, in media, risultavano ottimizzare alcune funzioni intorno a 7,7 ore, mentre per le donne il valore medio associato a un minore invecchiamento cerebrale era di circa 7,82 ore. Gli autori citano possibili ragioni ormonali, fisiologiche e persino sociali per spiegare questa differenza.

Implicazioni per la salute e limiti della ricerca

Pur non stabilendo un rapporto di causa-effetto definitivo, la ricerca rafforza l’idea che il sonno regolare sia un comportamento rilevante per la salute sistemica. Le analisi indicano associazioni del sonno con malattie metaboliche, disturbi dell’umore e condizioni respiratorie, oltre che con un rischio di mortalità aumentato quando la durata è fuori dall’intervallo ottimale.

Tra i limiti segnalati, gli autori sottolineano che la popolazione della UK Biobank è prevalentemente di origine europea, per cui sono necessarie ulteriori verifiche su campioni asiatici e africani. Inoltre, persone con condizioni di salute preesistenti potrebbero dormire più a lungo, rendendo complessa l’interpretazione delle associazioni osservate.

Consigli pratici basati sulle evidenze

Alla luce dei risultati, gli esperti invitano a considerare come obiettivo un periodo di sonno tra le 6,5 e le 8 ore e a puntare sulla regolarità del riposo più che su ore occasionalmente extra. Alcuni accorgimenti utili includono limitare l’uso di dispositivi elettronici prima di coricarsi e mantenere orari di sonno costanti.

In definitiva, il messaggio chiave è che il sonno non è un semplice intervallo di inattività: è un processo attivo che si riflette nell’età biologica degli organi e può contribuire, insieme ad altri fattori, a preservare la salute a lungo termine.