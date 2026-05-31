Alcaraz, vacanze dopo infortunio: lo spagnolo 'paparazzato' in Portogallo

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz 'spensierato' dopo infortunio... e la sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il tennista spagnolo è stato costretto a saltare lo Slam di Parigi, dopo il Masters 1000 di Madrid e gli Internazionali d'Italia, e non ci sarà nemmeno al prossimo Wimbledon, a ca...