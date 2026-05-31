Macron chiede cessate il fuoco e mediazione Usa-Iran per stabilizzare il Libano

Macron condanna l'escalation nel Libano meridionale, sollecita un'intesa rapida tra Stati Uniti e Iran e propone un impegno francese per garantire la sicurezza marittima e contribuire ai negoziati sul nucleare

La situazione nel Libano meridionale ha suscitato una presa di posizione netta da parte del presidente francese. In un messaggio pubblico, il capo dello Stato ha definito inaccettabile l’attuale escalation e ha ribadito la disponibilità di Parigi a sostenere le autorità libanesi nel loro sforzo per ristabilire la sovranità e l’integrità territoriale del Paese.

Il presidente ha inoltre rivolto appelli specifici a interlocutori regionali e internazionali, sottolineando la necessità di una mediazione urgente tra Stati Uniti e Iran per scongiurare un ulteriore deterioramento della situazione. L’enfasi è posta sulla rapidità dell’intesa e sulla priorità di misure pratiche per ridurre le tensioni.

Richiesta di un accordo rapido tra Stati Uniti e Iran

Nell’appello lanciato ai leader della regione, il presidente francese ha indicato che è essenziale raggiungere al più presto un accordo tra Washington e Teheran. Questo invito non è solo politico ma punta a conseguenze concrete sul terreno: la conclusione di un ordine di non ostilità che permetta di avviare passi immediati verso la de-escalation.

Obiettivi primari: cessate il fuoco e sicurezza marittima

Tra le priorità citate figura la necessità di un cessate il fuoco e della riapertura senza condizioni dello Stretto di Hormuz. Macron ha sottolineato che queste misure devono avvenire nel pieno rispetto del diritto internazionale, evitando che la libera circolazione marittima diventi uno strumento di pressione o ricatto.

Proposte concrete della Francia

Per tradurre le intenzioni in azioni, il presidente francese ha elencato alcune iniziative che la Francia è pronta a sostenere. Tra queste spicca la partecipazione alla tutela del traffico marittimo attraverso una missione multinazionale indipendente promossa insieme al Regno Unito, che dovrebbe contribuire a garantire la sicurezza delle rotte commerciali.

Contributo ai negoziati e alla sicurezza regionale

Parigi si è offerta anche di mettere la propria esperienza a disposizione dei colloqui sul nucleare e sulle capacità missilistiche balistiche, con l’obiettivo di costruire un accordo globale e solido su questi temi. Contestualmente, la Francia vuole partecipare alla definizione di un quadro di sicurezza regionale condiviso con i partner interessati.

Il richiamo al Libano come punto di partenza

Nel discorso un ruolo particolare è riservato al Libano: per il presidente francese il Paese deve diventare il punto di avvio di un processo di stabilizzazione più ampio. A tal fine ha ribadito l’urgenza che tutte le armi tacciano sul territorio libanese, auspicando che la fine delle ostilità lungo il confine meridionale sia definitiva.

L’appello a far tacere le armi non è solo simbolico: rappresenta l’intento di ricreare le condizioni per il ritorno dello Stato e delle sue istituzioni al pieno controllo del territorio, condizione ritenuta necessaria per qualsiasi soluzione duratura nella regione.

Dialogo regionale e responsabilità degli attori coinvolti

Macron ha indirizzato messaggi diretti a specifici leader regionali affinché favoriscano una soluzione diplomatica: il principe ereditario saudita, il sultano dell’Oman, il presidente degli Emirati Arabi Uniti e il presidente egiziano sono stati invitati a sostenere il percorso di mediazione. Il quadro ipotizzato richiede un coordinamento multilaterale che sappia bilanciare interessi diversi per raggiungere risultati concreti.

Verso un accordo multilaterale

Secondo il presidente francese, i colloqui iniziali devono evolversi verso un’intesa più ampia che comprenda questioni strutturali come i programmi nucleari e missilistici. L’obiettivo è costruire una soluzione che non sia fragile ma fondata su meccanismi verificabili e sul rispetto reciproco delle garanzie di sicurezza.

In sintesi, la proposta francese combina interventi immediati per contenere le tensioni con un impegno sul lungo termine per stabilire un quadro regionale di sicurezza. La speranza espressa è che, partendo dal Libano, si possa avviare una dinamica di de-escalation che impedisca il dilagare del conflitto e ristabilisca la normalità nelle rotte marittime e nelle relazioni internazionali.