Blast in Myanmar: vittime e distruzione in un villaggio di confine

Un'esplosione in un villaggio di confine nello Shan State ha provocato numerose vittime e danni ingenti: il deposito di esplosivi era utilizzato per attività minerarie e il gruppo armato locale ha avviato accertamenti

Un’improvvisa e potente esplosione ha scosso un villaggio del nord-est del Myanmar, situato vicino al confine con la Cina, provocando un bilancio grave tra vittime e feriti. Le immagini diffuse sui social media mostrano una colonna di fumo elevata e una scia di edifici seriamente danneggiati: testimoni locali parlano di più detonazioni successive e di soccorsi ancora al lavoro.

Luogo e dinamica dell’accaduto

L’esplosione è avvenuta nel villaggio di Kaung Tat, nella regione dello Shan State, in un’area sotto il controllo della Ta’ang National Liberation Army (TNLA). Secondo le ricostruzioni dei media locali, l’evento ha coinvolto un deposito contenente materiale esplosivo usato per l’attività di estrazione mineraria della zona.

Orario e effetti immediati

I resoconti indicano che la detonazione principale si è verificata attorno alle 12:30 ora locale (05:50 GMT). Testimoni oculari riferiscono di un’esplosione iniziale seguita da una serie di esplosioni secondarie che hanno aggravato i danni e complicato le operazioni di soccorso. Diverse abitazioni sono state rase al suolo o gravemente colpite, con detriti diffusi nell’area.

Bilancio delle vittime e fonti divergenti

Le cifre sul numero delle vittime variano tra fonti locali: il sito The Irrawaddy ha riportato che almeno 46 persone sono morte, tra cui sei bambini, e oltre 70 feriti. Un soccorritore citato dall’agenzia locale Shwe Phee Myay ha parlato invece di 55 morti. Queste discrepanze riflettono la difficoltà di ottenere dati certi in una zona remota e sotto controllo ribelle.

Impatto sulla popolazione

Le testimonianze raccolte descrivono scene di fughe e di famiglie alla ricerca dei propri cari. L’esplosione ha colpito sia abitazioni civili sia strutture legate alle attività estrattive: il risultato è una crisi umanitaria locale che richiederà assistenza medica e logistici per i soccorsi e le operazioni di recupero.

Contesto politico e militare

La zona è controllata dalla TNLA, l’ala armata del Palaung Self Liberation Front, che è tra i gruppi etnici armati più influenti della regione. La TNLA è parte della Three Brotherhood Alliance, un’alleanza di forze etniche che si oppongono al governo centrale e alla giunta militare instaurata con il colpo di stato del 2026.

Ruolo delle miniere e del materiale esplosivo

Secondo la stessa TNLA, il materiale esplosivo coinvolto era impiegato nelle operazioni di estrazione in miniere della zona, dove sono presenti giacimenti di rubini e altri minerali preziosi. Il riferimento a un deposito legato all’attività mineraria spiega la presenza di volumi significativi di esplosivi che, in caso di malfunzionamento o di incidente, possono causare danni estesi.

Reazioni e indagini

In un comunicato pubblicato su Facebook, la TNLA ha confermato l’esplosione, definendo il luogo un deposito di materiale utilizzato per il mining e riconoscendo la presenza di “numerose vittime” tra la popolazione locale. Il gruppo ha annunciato l’apertura di un’indagine interna e ha promesso che i responsabili saranno individuati e ritenuti responsabili.

Possibili scenari e responsabilità

Al momento non è chiaro se l’esplosione sia stata causata da un incidente, da una conservazione inadeguata del materiale o da altri fattori esterni. Le autorità locali e i gruppi coinvolti dovranno chiarire la catena degli eventi. La presenza di mine e depositi in aree abitate pone in evidenza i rischi a cui è esposta la popolazione civile in contesti di conflitto e sfruttamento delle risorse.

Le foto e i video pubblicati online mostrano la portata della distruzione e hanno innescato appelli per un immediato sostegno umanitario. Le operazioni di soccorso proseguono, mentre la comunità internazionale e i media seguono gli sviluppi in attesa di dati ufficiali più precisi.