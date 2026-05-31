Allerta a Cagliari per un sospetto caso di Ebola: trasferiti i campioni allo Spallanzani

Un uomo rientrato da Kinshasa è stato isolato a Cagliari per sospetto Ebola; i campioni sono stati inviati allo Spallanzani e le autorità sanitarie seguono il caso mentre continuano gli allarmi per l'epidemia in Congo

Un sospetto caso di Ebola ha mobilitato le autorità sanitarie e le forze dell’ordine a Cagliari. Un cittadino originario della Repubblica Democratica del Congo, tornato nei giorni scorsi da Kinshasa con scalo a Il Cairo e arrivo a Fiumicino, ha cominciato a manifestare sintomi compatibili con l’infezione, scatenando l’intervento dei servizi sanitari locali e l’attivazione dei protocolli di emergenza.

Il paziente è stato trasferito in isolamento presso l’ospedale Santissima Trinità dopo le prime valutazioni e il prelievo dei campioni necessari per la diagnosi. I materiali biologici verranno analizzati all’Istituto Spallanzani di Roma; il ministero della Salute ha confermato il trasporto oggi stesso con un elicottero militare per consentire l’esame tempestivo.

Intervento sul posto e misure di sicurezza

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio in via Manno, nel centro di Cagliari: per consentire il prelievo e il trasferimento in sicurezza del sospetto caso, una strada è stata transennata per circa un’ora e l’azione è stata condotta in stretto coordinamento tra 118, polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Gli operatori sanitari intervenuti erano dotati di tute asettiche e dispositivi di protezione individuale, in linea con i protocolli per le malattie ad alta contagiosità.

Trasferimento e isolamento

Il paziente è arrivato al reparto di malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità, dove si trova al momento in isolamento. I campioni prelevati sono stati affidati a un convoglio speciale e spediti a Roma per le analisi molecolari. Le autorità locali sono in contatto diretto con il ministero della Salute e con l’Spallanzani per monitorare l’evolversi della situazione e predisporre eventuali misure successive.

Contesto internazionale e criticità nella regione colpita

L’allerta italiana arriva mentre in Congo l’epidemia ha già suscitato preoccupazione internazionale. Secondo i dati citati dalle agenzie africane, sono stati segnalati circa 1.100 casi sospetti, di cui 263 confermati dall’Africa Centres for Disease Control and Prevention. Nel territorio epicentro del focolaio, a Bunia, il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha effettuato visite sul campo per valutare l’evoluzione dell’epidemia.

Segnalazioni da Medici Senza Frontiere

Medici Senza Frontiere ha denunciato ritardi significativi nell’arrivo di medicinali, aiuti logistici e personale specializzato nelle zone colpite. Secondo l’organizzazione, molti campioni rimangono non analizzati e la vera estensione dell’epidemia potrebbe essere sottostimata. Questa situazione di criticità internazionale è uno dei motivi per cui alcuni Paesi, tra cui l’Italia, hanno innalzato le misure di sorveglianza sui viaggiatori.

Le misure italiane per la prevenzione e il controllo

In base al principio di massima precauzione, il ministero della Salute ha introdotto una serie di disposizioni per chi arriva dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda, direttamente o con scali. Chi ha soggiornato nelle aree coinvolte nei 21 giorni precedenti deve dichiarare la propria provenienza entro 24 ore; i voli con passeggeri a rischio dovranno atterrare all’hub sanitario di Fiumicino, e le Regioni sono chiamate a individuare centri di riferimento per la gestione di eventuali casi.

Classificazione del rischio e protocolli

La circolare ministeriale prevede cinque livelli di rischio con misure corrispondenti: dagli asintomatici senza esposizione significativa, soggetti a monitoraggio e reperibilità da parte delle ASL, fino ai casi con esposizione ad alto rischio per i quali è previsto il trasporto in biocontenimento. Questo sistema è pensato per modulare le risposte e limitare potenziali catene di trasmissione evitando allarmi ingiustificati.

Altri casi e il quadro nazionale

Finora in Italia alcuni sospetti casi hanno dato esito negativo: la chirurgia rientrata dal Congo, che aveva operato un paziente poi risultato positivo all’estero, è risultata negativa ai test, così come due casi ancora in isolamento all’ospedale Sacco di Milano. Il ministro della Salute ha ribadito che il rischio di diffusione nel Paese resta molto basso, ma le autorità mantengono alta l’attenzione per garantire rapidità nelle diagnosi e sicurezza nelle procedure.

In attesa dell’esito degli esami svolti allo Spallanzani, che saranno determinanti per confermare o escludere la presenza del virus nel caso cagliaritano, le operazioni di sorveglianza e i protocolli di contenimento rimangono attivi, con un coordinamento costante tra istituzioni locali e nazionali.