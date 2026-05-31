Crollo del capitale legale federale: oltre 10.000 avvocati se ne sono andati

Più di 10.000 avvocati sono usciti dalla pubblica amministrazione federale, con impatti significativi su dipartimenti chiave e un trasferimento di competenze verso procuratori statali e organizzazioni legali private

Negli ultimi tempi si è verificata una significativa perdita di competenze legali all’interno della pubblica amministrazione federale: più di 10.000 avvocati hanno lasciato il governo dal 2026, una fuga che ha messo in difficoltà diversi uffici e ha modificato l’equilibrio delle forze legali che si confrontano nelle aule.

Questo fenomeno non è stato uniformemente distribuito: alcune agenzie hanno registrato uscite molto più pesanti, mentre molte delle figure che se ne sono andate hanno trovato impiego negli uffici dei procuratori generali statali o in organizzazioni di advocacy che contestano le scelte amministrative.

Dimensioni e distribuzione dell’esodo

L’analisi dei dati federali mostra che l’allontanamento ha riguardato una quota consistente della forza lavoro legale: circa uno su cinque degli avvocati che prestava servizio alla fine del 2026 non era più in carica diciotto mesi dopo. Tra i numeri più significativi, il Dipartimento di Giustizia ha visto l’uscita di oltre 2.600 avvocati, il Dipartimento della Difesa quasi 700 e il Dipartimento della Salute quasi 300.

Alcune strutture hanno subito riduzioni percentuali particolarmente drastiche: il Dipartimento dell’Istruzione, ad esempio, ha perso il 53% dei suoi 645 avvocati registrati alla fine del 2026, una contrazione che ha sollevato preoccupazioni sulla capacità dell’agenzia di gestire le proprie pratiche legali.

Conseguenze operative

La scarsità di personale legale ha costretto alcune agenzie a reclutare rapidamente o a rivedere priorità e carichi di lavoro.

L’uscita collettiva di figure senior e specializzate ha creato vuoti nelle competenze tecniche, rallentando processi decisionali e azioni giudiziarie. In certi casi, uffici interni hanno delegato incarichi a consulenti esterni o hanno rimandato iniziative fino a nuovo organico.

Motivazioni e dinamiche dietro le dimissioni

Le ragioni dell’abbandono sono multiple: oltre ai normali ricambi e pensionamenti, numerosi avvocati hanno lasciato per obiezioni di principio rispetto a scelte politiche dell’amministrazione. Molti osservatori definiscono questo fenomeno come un esodo dovuto in parte a divergenze etiche e professionali.

Un ulteriore elemento che ha influito è la crescente enfasi sull’allineamento ideologico per alcune nomine: messaggi pubblici da figure influenti dell’amministrazione hanno sollecitato candidati legali che condividessero la linea politica dell’esecutivo, ridisegnando i criteri di selezione rispetto al passato e scoraggiando chi non si riconosceva in quell’impostazione.

Scelte di carriera alternative

Molti degli avvocati usciti dal servizio federale non hanno abbandonato la pratica legale ma hanno scelto vie diverse: un consistente flusso è confluito negli uffici dei procuratori generali statali, mentre un altro gruppo si è unito a organizzazioni non profit e studi legali impegnati in contenziosi contro le politiche federali. Questo spostamento ha rafforzato le capacità legali degli oppositori dell’amministrazione, con effetti concreti nei tribunali federali e statali.

Implicazioni politiche e future

L’uscita massiccia di personale legale ha anche una valenza politica: indebolisce la percezione del governo come destinazione d’élite per i professionisti del diritto e può avere ripercussioni sulla qualità delle argomentazioni legali presentate dallo Stato. Al tempo stesso, il potenziamento delle squadre legali statali e delle organizzazioni di advocacy cambia il campo di battaglia giudiziario.

Se la tendenza dovesse proseguire, le agenzie federali dovranno ripensare le strategie di reclutamento e fidelizzazione, bilanciando la necessità di coerenza politica con il mantenimento di competenze specialistiche e indipendenti.

Possibili contromisure

Tra le misure ipotizzabili ci sono programmi di incentivazione per trattenere i talenti, la valorizzazione delle carriere interne e l’adozione di percorsi di rotazione che mettano in risalto il valore pubblico della professione legale. Parallelamente, un dialogo più chiaro sui criteri di nomina potrebbe mitigare la perdita di personale dovuta a incomprensioni o divergenze di principio.

In sintesi, la fuga di oltre 10.000 avvocati dal settore federale non è solo un fenomeno numerico ma un segnale strutturale: modifica rapporti di forza, mette alla prova la capacità operativa delle agenzie e alimenta la competizione legale al livello statale e nel terzo settore.