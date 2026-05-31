Martina De Ioannon parla degli interventi estetici: cosa ha fatto davvero

Martina De Ioannon ha chiarito in un video i ritocchi a naso e labbra, smentendo invece zigomi, denti, seno e botox; il suo messaggio privilegia equilibrio e consapevolezza

Martina De Ioannon ha scelto di rispondere direttamente alle voci sui suoi presunti ritocchi estetici pubblicando un video sul suo nuovo canale YouTube. In circa quindici minuti l’ex volto noto dei programmi di intrattenimento ha spiegato cosa si è fatta davvero e cosa, invece, è frutto di speculazioni o di effetti visivi.

I trattamenti confermati

Nel corso del racconto Martina ha ammesso senza troppi giri di parole due interventi principali: una rinoplastica effettuata nel 2026 e il primo filler alle labbra eseguito nel 2026. Ha descritto la scelta della rinoplastica come la volontà di correggere un dettaglio estetico che non la convinceva del tutto, pur non trasformandosi in una forte insicurezza personale.

Dopo aver consultato diversi specialisti e valutato opzioni e rischi, ha deciso di procedere con l’operazione.

Come è andata l’intervento

La procedura, inizialmente stimata in circa quaranta minuti, si è rivelata più complessa del previsto perché i chirurghi hanno scoperto un setto nasale notevolmente deviato. Questo ha prolungato l’intervento fino a quasi tre ore.

Martina ha raccontato l’esperienza con tono ironico, sottolineando che si sentiva già a posto con se stessa, ma ha comunque voluto perfezionare ciò che percepiva come un difetto.

Il filler alle labbra

Per quanto riguarda il trattamento labiale, l’ex tronista ha precisato che si è sottoposta a un filler nel 2026 e che da allora ripete quel tipo di manutenzione una volta all’anno con lo stesso professionista. Ha definito l’esperienza positiva, evidenziando la regolarità delle sedute e la scelta di affidarsi a un esperto di fiducia per risultati controllati e coerenti con il suo aspetto.

Cosa Martina nega di essersi fatta

Accanto alle ammissioni, Martina è stata molto chiara nel confutare alcune delle dicerie circolate sui social. Ha negato di aver ritoccato gli zigomi, spiegando che la sensazione di volume in alcune foto dipende dal trucco e dalle angolazioni, oltre che dall’effetto ottico post-rinoplastica. Sui denti ha smentito l’uso di faccette, precisando che ha sempre avuto un sorriso curato e che eventuali correzioni sono state minime.

Il seno e il botox

Martina ha negato qualsiasi intervento al seno, affermando che il suo décolleté è naturale e valorizzato da scelte di abbigliamento e intimo come i push-up. Ha inoltre escluso il ricorso al botox, invitando a osservare le espressioni del viso come prova dell’assenza di paralisi muscolare tipica di quei trattamenti.

Il messaggio di equilibrio e autenticità

Nel tono generale del video, la protagonista ha voluto trasmettere una posizione di equilibrio: non giudica la chirurgia estetica, ma sottolinea l’importanza di non esagerare. Secondo lei è fondamentale conservare un rapporto sano con la propria immagine e non annullare quel senso di sicurezza personale che deriva dall’accettazione di sé.

Una riflessione personale

Con leggerezza e schiettezza Martina ha detto: “Siamo donne, siamo curiose, che volete sapere?” ribadendo che la scelta di intervenire è personale. Ha invitato a rispettare sia chi decide di ricorrere alla chirurgia sia chi preferisce non farlo, ricordando che l’equilibrio è la chiave per non perdere la propria identità.

Reazioni social e contesto

Il video è arrivato in un clima in cui sui social si era già molto discusso della vita privata e delle relazioni dell’ex tronista. Commenti, meme e thread su piattaforme come Twitter avevano alimentato le speculazioni; la discesa in prima persona di Martina ha messo ordine ai rumor, fornendo una versione diretta e verificabile degli interventi.

In definitiva, il contenuto pubblicato sul canale YouTube si pone come un tentativo di normalizzare il dialogo sull’estetica: ammettere alcune correzioni, rifiutare altre voci e invitare a un approccio consapevole e moderato verso la chirurgia estetica.