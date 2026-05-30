Una vicenda giudiziaria legata al mondo della televisione e dei reality show è tornata al centro dell’attenzione dopo la condanna di un’ex concorrente del Grande Fratello. Il caso riguarda un episodio di violenza avvenuto in ambito privato, che ha avuto conseguenze fisiche permanenti per la vittima e si è concluso con una sentenza di primo grado.

Grande Fratello, l’ex concorrente condannata a 2 anni: il gesto choc contro il fidanzato

Stando alle indiscrezioni di Fanpage, l’ex concorrente del Grande Fratello e di Temptation Island, Yulia Naomi Bruschi, 28 anni, pare sia stata condannata con rito abbreviato a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni aggravate e permanenti ai danni del suo ex compagno Simone Costa, a riportarlo è anche Il Tirreno.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lucca, Raffaella Poggi, pare abbia disposto anche una provvisionale immediatamente esecutiva di 8.000 euro, rinviando alla sede civile la quantificazione definitiva del risarcimento. Secondo quanto ricostruito dalle due fonti, la decisione sarebbe arrivata a seguito di un episodio avvenuto il 12 settembre 2024 a Lucca, durante la festa di compleanno della donna, alla vigilia della sua partecipazione al reality di Canale 5.

Nel corso di una violenta lite, la 28enne avrebbe lanciato un bicchiere che si frantumò colpendo lo zigomo destro dell’allora compagno, 43 anni, ristoratore nel centro storico della città. L’uomo riportò un trauma facciale con una profonda ferita lacero-contusa, suturata più volte ma comunque esitata in una cicatrice permanente nella regione occipitale.

Grande Fratello, l’ex concorrente condannata a 2 anni: ricostruzione dei fatti e percorso mediatico

Dopo l’episodio, la vicenda ha avuto ampia risonanza anche televisiva. In seguito a un confronto in trasmissione per chiarire la relazione, la situazione tra i due non si è ricomposta: Costa ha poi presentato denuncia, come raccontato anche a Fanpage. In aula, Yulia Bruschi si è difesa sostenendo che il bicchiere non fosse stato lanciato volontariamente, ma che contenesse acqua e le sarebbe sfuggito di mano, attribuendo inoltre la lite a presunte gelosie legate alla sua crescente notorietà. Tali giustificazioni non hanno convinto il giudice.

L’episodio si inserisce nel percorso pubblico della 28enne, nata a L’Avana nel 1998 da madre cubana e padre italiano, cresciuta tra Cuba e la provincia di Lucca (Altopascio). Dopo le prime esperienze nel marketing e nella moda, ha ottenuto visibilità televisiva con Temptation Island nel 2020, Love Island nel 2021 e infine con il Grande Fratello nel 2024, condotto da Alfonso Signorini.