Pera Toons vince il Pulcinella Award e domina Cartoons On The Bay 2026

Pera Toons ha ottenuto il Pulcinella Award Kids Tv Show alla trentesima edizione di Cartoons On The Bay a Pescara, mentre produzioni da Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Belgio, Repubblica Ceca e Francia sono state riconosciute in varie categorie.

La trentesima edizione di Cartoons On The Bay, il festival internazionale dell’animazione promosso da Rai e organizzato da Rai Com, si è svolta a Pescara nel 2026, confermando la sua vocazione a mettere in luce produzioni per l’infanzia e progetti d’autore. Tra gli eventi più seguiti della manifestazione, che si è svolta dal 27 al 30 maggio, spicca la vittoria italiana di Pera Toons, premiata dalla giuria internazionale con il Pulcinella Award nella categoria Kids Tv Show (6-11 anni).

La serie di successo, ideata dall’autore amatissimo dai più piccoli, si compone di 46 episodi di sei minuti ciascuno e mescola battute, indovinelli e humor bonario. Questo format è stato celebrato sia dal pubblico sia dalla giuria per la capacità di coniugare tradizione e modernità attraverso formati brevi e un’animazione essenziale ma efficace.

Motivazioni del premio e profilo della giuria

La giuria internazionale Audiovisual ha valutato le opere in concorso riconoscendo a Pera Toons il merito di valorizzare il rapporto tra spettatore giovane e narrazione. Tra i componenti della giuria c’erano figure di rilievo come Cecilia Persson di Bbc Studios Kids & Family, il designer e vincitore di un Emmy Don Daglow, il produttore Frédéric Puech, Sara Cabras di Rai Kids e Emanuele Vietina, alla guida di Lucca Comics & Games.

La motivazione sottolinea l’attenzione verso l’innovazione nei linguaggi e la capacità di offrire contenuti adatti a un pubblico contemporaneo attraverso un approccio minimalista all’animazione.

Perché ha colpito Pera Toons

Secondo la giuria, la serie sfrutta con intelligenza la brevità degli episodi per mantenere alta la partecipazione dei bambini, proponendo un linguaggio riconoscibile e accessibile. Il Digital Award già ottenuto durante il festival ha anticipato il riconoscimento principale, confermando la forza del progetto sui diversi fronti della comunicazione transmediale.

Gli altri vincitori internazionali

Cartoons On The Bay 2026 ha premiato anche produzioni estere in varie fasce d’età. Nella categoria Preschool Tv Show (2-4 anni) il premio è andato a “My friend Maisy” dal Regno Unito, lodata per la capacità di rinnovare un classico con un ritmo narrativo gioioso e una direzione visiva vivace. La sezione Upper School Tv Show (4-6 anni) ha visto premiata la serie ispirata al romanzo di E.B. White, “E.B. White’s Charlotte’s Web” dagli Stati Uniti, scelta per l’elevata qualità dell’animazione e la modernizzazione di un testo classico.

Per la fascia Youth (+11 anni) il riconoscimento è stato assegnato all’australiana “Tales from outer suburbia”, apprezzata per le atmosfere evocative e i personaggi profondamente caratterizzati. L’Interactive Animation è andato al belga “Koira”, premiato per uno stile artistico coerente che comunica emozioni soprattutto attraverso immagine e suono piuttosto che tramite una narrazione lineare.

Lungometraggi e corti vincitori

La giuria cinema ha attribuito il Pulcinella Award for Best Animated Feature a “Tales from the Magic Garden” (Repubblica Ceca) per la sua rappresentazione sensibile del lutto familiare e per lo stile visivo capace di evocare calore e empatia. Il Pulcinella Award for Best Short Film è stato assegnato al francese “The Nest”, segnalato per l’atmosfera gotica e la forte impronta cinematografica dell’animazione.

Premi speciali e riconoscimenti per progetti italiani

Oltre a Pera Toons, altre produzioni italiane sono state sottolineate: il Moige Award è stato assegnato a “Pino e Shinobi” di Andrea Bozzetto per il valore interculturale nel raccontare ai bambini il dialogo tra identità diverse, mentre l’Unicef Award è andato al corto “Terremoto”, diretto da Lorenzo Latrofa e Massimiliano Di Lauro, per la capacità di rappresentare con chiarezza e delicatezza le turbolenze emotive infantili e la necessità di accoglienza da parte degli adulti.

Inoltre, ci sono state menzioni speciali per la sceneggiatura e la colonna sonora di “My Grandfather is a Nihonjin” (Brasile) e riconoscimenti alla regia e alla migliore animazione per altre opere in concorso, a testimonianza della varietà e della qualità presenti al festival.

Eventi collaterali e partecipazione del pubblico

La kermesse, che ha incluso incontri professionali, proiezioni e iniziative per le famiglie, ha ospitato anche momenti di incontro con autori e firmacopie; tra questi, la presenza di Pera Toons ha attratto molti fan con attività legate ai nuovi titoli a tema gioco e umorismo. Le iniziative hanno rafforzato il ruolo del festival come spazio di confronto tra industria, creatività e pubblico.

In conclusione, Cartoons On The Bay 2026 ha ribadito la sua funzione di piattaforma internazionale per l’animazione, premiando opere capaci di parlare a pubblici diversi con linguaggi differenti. La vittoria di Pera Toons rappresenta un riconoscimento importante per la produzione italiana e segnala la vitalità di progetti in grado di coniugare tradizione e innovazione.