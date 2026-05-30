Attal rompe con l'era Macron e punta su giovani, sicurezza e intelligenza artificiale

Attal rompe con l'era Macron e punta su giovani, sicurezza e intelligenza art...

Attal rompe con l'era Macron e punta su giovani, sicurezza e intelligenza art...

Gabriel Attal ha inaugurato la sua campagna presidenziale con un grande comizio a Parigi, proponendo un’agenda incentrata su istruzione, potere d’acquisto, sicurezza delle frontiere e sviluppo tecnologico, e marcando la distanza dall’era Macron

Gabriel Attal ha scelto un comizio di grande richiamo a Parigi per presentare ufficialmente la sua candidatura alla presidenza, delineando un progetto politico che vuole rappresentare una cesura rispetto all’esperienza degli ultimi governi. Nell’intervento al Paris Expo ha sottolineato la necessità di superare un modello che, a suo avviso, ha privilegiato la gestione del passato a scapito degli investimenti per le nuove generazioni.

Un discorso rivolto al futuro

Nel suo intervento Attal ha ribadito un obiettivo chiaro: restituire prospettive ai giovani e rafforzare il ruolo internazionale della Francia. Ha definito il quadro politico come un modello che consuma risorse inseguendo il passato e ha proposto un’agenda basata su quattro priorità principali. Con queste parole il leader di Renaissance ha cercato di catalizzare attenzione su temi di lungo respiro, evitando di limitarsi a promesse di breve periodo.

Priorità economiche e sociali

La prima parte del programma enfatizza l’istruzione e il potere d’acquisto: Attal intende potenziare le risorse per la scuola e sostenere la crescita salariale attraverso misure che stimolino anche le imprese. Il candidato ha parlato di misure per aumentare i redditi dei lavoratori e di incentivi per le aziende che investono in ricerca.

Queste proposte sono state presentate come strumenti per contrastare una frattura generazionale che, secondo lui, rischia di indebolire il tessuto sociale del Paese.

Sicurezza e immigrazione

Un punto centrale del discorso è stato il controllo delle frontiere: Attal ha promesso politiche più rigorose in materia di immigrazione, sostenendo che una nazione che non regola i propri ingressi non può controllare il proprio destino. La sua formula, sintetizzata nel motto «accogliere meno per accogliere meglio», vuole conquistare elettori che nelle ultime tornate si sono orientati verso la destra e l’estrema destra sul tema della sicurezza.

Innovazione, tecnologia e ruolo internazionale

Accanto alle misure sociali e di controllo migratorio, Attal ha posto l’accento su tecnologia e posizionamento geopolitico. Ha promesso di rilanciare la Francia come potenza europea di riferimento e di fare del Paese un leader nelle tecnologie avanzate, in particolare nell’intelligenza artificiale e nella tecnologia quantistica. Questa linea mira a convogliare consensi tra gli elettori più giovani e tra i settori produttivi orientati all’alta tecnologia.

Ambizione europea

Il candidato ha posto anche un orizzonte europeo: secondo Attal la Francia deve riprendersi il ruolo di primo piano in Europa entro pochi anni. Questo elemento del suo discorso recupera temi sovranazionali e li combina con un messaggio di orgoglio nazionale, tentando di coniugare apertura e ambizione strategica.

La distanza da Macron e il quadro politico

Pur provenendo dallo stesso spazio politico di Emmanuel Macron e guidando il partito Renaissance, Attal ha chiarito la volontà di distinguersi dall’attuale inquilino dell’Eliseo. Dopo la dissoluzione del parlamento nel 2026, quando Attal era primo ministro e non fu consultato, i rapporti si sono irrigiditi. Nel corso della crisi politica dell’autunno 2026 Attal disse pubblicamente di non comprendere alcune scelte di Macron, accusandolo di voler trattenere il potere.

Posizionamento elettorale e sondaggi

Le rilevazioni più recenti danno una situazione competitiva: alcuni sondaggi indicano il Rassemblement national in testa con percentuali superiori al 30% e Attal tra i candidati di centro con risultati variabili. Altri istituti collocano il leader di Renaissance intorno al 13-18% a seconda degli scenari, con la presenza di figure come Jordan Bardella, Édouard Philippe e Jean-Luc Mélenchon a contendere la qualificazione al secondo turno. Questi numeri fotografano una corsa incerta e molto frammentata.

Implicazioni e prossimi passi

Il lancio della campagna è solo l’inizio di un ciclo di appuntamenti pubblici che Attal ha intenzione di usare per consolidare il proprio profilo. Dopo l’annuncio formale della candidatura il 22 maggio nella campagna del Sud della Francia, la strategia del giovane ex primo ministro punta a una miscela di mobilitazione territoriale e messaggi mediatici, con l’ambizione di trasformare un’agenda tecnocratica in una narrazione capace di toccare gli elettori moderati e quelli preoccupati per l’immigrazione e la sicurezza.

Osservazioni finali

L’operazione politica di Attal cerca di fondere riformismo liberale, attenzione ai bisogni sociali e una forte componente tecnologica. Resta da vedere se questa formula basterà a distogliere voti dall’estrema destra o a arginare i concorrenti del centrodestra. In ogni caso, il discorso a Parigi segna l’avvio ufficiale di una campagna che si annuncia combattuta e decisiva in vista del primo turno previsto per aprile 2027.